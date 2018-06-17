专家谈中国反制美贸易战措施：基本上体现稳准狠

原标题：美对我发起贸易战 中国：坚决反对 有力回击！

北京时间6月15日晚，美国政府发布了加征关税的商品清单，将对从中国进口的约500亿美元商品加征25%的关税，其中对约340亿美元商品自今年7月6号起实施加征关税措施，同时对约160亿美元商品加征关税开始征求公众意见。

针对美方挑起贸易战的行为，《央视财经评论》邀请到商务部研究院国际市场研究所副所长白明以及清华大学国际战略研究院资深研究员丁一凡做客演播室，深入解析。

“美500亿征税清单出炉为哪般？”

针对美方为何执意要开打贸易战的问题，两位专家表示：

美发起贸易战有中长期选举考量

商务部研究院国际市场研究所副所长 白明：我们感觉到美国发起贸易战，它有从近期的原因，也有从中长期的考虑。因为美国一到选举前夕很多政客都要打中国这张牌，美国下半年马上就要面临中期选举了，这些政客依旧重复他们原来的动作。现在看来我们中美两国已经进行了三轮的谈判，发表了联合声明，形成了一些共识，按理来说有什么贸易争端，乃至贸易战应该告一段落，现在特朗普又重新拿起这个清单，实际上很大程度上取决于选民。他的这种做法，实际上拿美国的公信力做赌注，这样出尔反尔，时间长了，世界上哪个国家将来还信任你美国。而且美国也要看到，发起贸易战，对人家带来压力，但是人家进行反制，也会对你带来双重损失，一方面是原来谈判的成果失效，另一方面中国也要进行反制，同等规模，同等力度的反制，实际上里外是双重压力。

文化差异下的认知差异 导致美方谈判出尔反尔

清华大学国家战略研究院资深研究员 丁一凡：我觉得这里面有一个很大的问题是两种文化的相撞，两种不一样。中国的文化我们讲儒家的文化，想寻求一种比较和平的，能够妥协的，和而不同的解决方法。而美国的商业文化里面，要不断在谈判中间加码，然后不断获得好处。

贸易战中远期是中美高端制造业之争

商务部研究院国际市场研究所副所长 白明：中美两国的高端制造业是争夺的重点，特朗普发起贸易战，实际上从中长期来看，也是体现出中美两国的高端制造业之争，那么现在看从中国来说，因为是美国在高端制造业上，它是享受着超额利润，但是它不希望中国后来居上，所以他必须要打压中国。从美国自身的角度看，特朗普现在主张美国的制造业回归，通过减税让美国的制造业，特别是高端制造业再次获得更大的发展机会，吸引美国在海外的企业回归。但是如果说这些企业只是回归，但是竞争力不行，没有市场，那么我觉得它回归也没用，所以他是希望什么呢，我制造业回归，同时把我的市场清场，让我们美国人的企业独资享受美国的市场，所以这是贸易保护里的思维。

针对主持人问到，目前中方第一时间拿出的反制措施，是基于什么考虑，以及如何评价中方这次的反应？两位专家表示：

中国反制措施利用了自己的优势

清华大学国家战略研究院资深研究员 丁一凡：我觉得我们的反应，利用我们市场的一些特殊优势，中国的市场特别优势。美方农产品对中国的出口很多，量很大。然后中国对它的农产品增加这么大的关税，会使它的农产品一下失去竞争力，这样的话，有可能使它整个的大豆行业突然陷入困境。因为他们当年对中国的出口，占了他们整个出口的60%以上，也就是一半以上的出口都是对中国单一市场，如果这个市场由于关税的增长，而卖不动的话，那么对美国的农业产业来说是一个非常大的打击。因为这些农业州，过去都是在选举的时候，当时都是支持特朗普的，所以这些州现在也确实对这些贸易战反应的比较强烈，前一阵子在开打贸易战的过程中间，这些州的一些农业协会，甚至公开的去买一些广告，在媒体上、广播电视上买一些广告，公开说千万别跟中国打贸易战。

中国反制措施“稳、准、狠”

商务部研究院国际市场研究所副所长 白明：我觉得中国的反制措施，基本上体现出稳、准、狠。这句话一层意思是，就是说反制效果能够最大化，另一方面我们的反制成本最小化。你对我们的贸易摩擦，贸易战逐步升级，我们的反制也会逐步升级，过去我们是单一的贸易争端，单一商品，单一案件，那么我们之间进行博弈，但是现在我们看，他出台了500亿对华加征关税清单，我们也回应一个500亿，是同等规模、同等力度，我们说确实有震撼力的，那么我们更加强调这种反制的效果是精准的。比如说我们相对于两个多月前的这份清单，当时我们中国的反制清单是106种商品，现在是600多种。这么多种，实际上我觉得，在很大程度上是一个精准的打击。

贸易战开打，对于我们中国来说，长期、短期都会带来什么样的影响？

贸易战提醒中国：既要积极参与和推动全球化 也要防止全球化颠覆清华大学国家战略研究院资深研究员 丁一凡：如果马上大规模提高中国对美国的出口关税，它会影响到很多很多的企业，特别是技术企业对美国的出口，所以短期来说，是对中国一些出口企业是有影响的。这个事情给我们提了一个醒，实际上我们虽然在积极推动和参与全球化的过程，但是我们也要时刻防止全球化颠覆，我们还要注意让我们的经济韧性比较强，让我们的产业链比较配套，所以一旦出现这个问题以后，我们可以有其他的选择。

这场贸易战，中国究竟该如何打，两位专家提出了他们的核心建议：

该打的时候坚决打，才能够为谈判积攒足够的砝码

商务部研究院国际市场研究所副所长 白明：面对美国发起的贸易战，我们政府已经讲得很明白了，如果要谈我们的大门是敞开的，如果是要打我们坚决奉陪。实际上谈与打之间并不是说完全割裂的，我认为只有打，该打的时候坚决打，才能够为谈判积攒足够的砝码。

狭路相逢勇者胜

清华大学国家战略研究院资深研究员 丁一凡：我觉得中国有一句老话说的好，狭路相逢勇者胜，我们需要更高质量的发展，需要产业升级，要不断地向这个地方发展。

责任编辑：张岩