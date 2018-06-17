市委书记蔡奇暗访后 这个区全体总动员

来源：识政

原标题：市委书记蔡奇暗访后 这个区全体总动员原标题：

这两天，甘露园南里一社区11号楼前垃圾清走了，地锁拆没了，车辆摆放整齐了，社区的环境变整洁了，居民们心里都亮堂了。

识政君（ID：PoliticalInside）曾报道，6月11日，市委书记蔡奇采取“四不两直”方式，来到朝阳区上世纪90年代建成的甘露园南里一社区、城乡接合部小红门乡等地，实地检查调研疏解整治促提升工作，现场察看进度，听取群众意见，逐一指出问题。他强调，疏解整治促提升专项行动是带有全局性、导向性的重点工作，也是重要民生工程，要坚持以人民为中心，民有所呼、我有所应，坚定有序、善作善成，确保专项行动不断取得新进展、新成效。

高碑店地区组织清运建筑垃圾

针对小区内存在的建筑垃圾无人清运、杂物乱堆、车辆乱停等问题，高碑店地区立即进行整改落实，开展为期四天的彻底扫除，机关党员干部、社区志愿者参与整改，对甘露园南里一社区的生活垃圾、共享单车进行清理，还居民整洁环境。

针对回迁房小区长期堆放生活垃圾、地铁小红门站外堆满共享单车阻碍通行等问题，小红门地区立即成立整治专项工作组，充分调动乡、村及社会力量，开展环境清洁周活动，全力整治环境秩序。截至目前，小红门地区共出动人员520余人，车辆18辆，清理清运渣土及暴露垃圾370余吨，清除小广告900余张，规范共享单车400余辆……

不仅立行立改，还建立长效机制。

党员群众齐动手

高碑店地区责成物业公司等责任方进行动态维护，同时结合周末大扫除活动，定期打扫卫生，确保小区环境宜居有序。截至目前，已经发动650人，拆除地锁58余处、私搭乱建及违法建筑32处，清理清运堆物堆料、拆违垃圾共计71车约284吨。下一步，甘露园南里一社区还将针对11号楼院进行重点环境改造，将前期环境大扫除行动中拆出的空地进行绿化和施划停车位，重新铺设硬化小区路面、整体规划公共区域。

朝阳区全区都行动起来。

为干干净净迎接传统节日“端午节”，朝阳区组织开展迎“端午”大扫除活动，号召各街乡、委办局各司其职，分工合作，组织各社区、单位内的党员群众广泛参与，共同开展环境清洁活动。对背街小巷、老旧小区、待拆迁区和房前楼后、阳台楼道、地下室、自行车棚、地下车库等容易存在环境卫生死角的区域及全区地铁站出入口周边区域进行整治，全面提升区域城乡环境面貌。

此次“迎端午大扫除”活动，朝阳区累计动员5万余人，预计清理街巷1700余条、居民小区近900个、地下车库和自行车棚800余处、地铁站出入口120余处、花坛绿地1000余处。

“我们将持续开展‘环境卫生清洁日行动’，坚持周末大扫除不停歇，动员党员、群众，动员社会单位等一起参与、共同维护，让我们生活的环境有‘面子’，更有‘里子’。”朝阳区环境办相关负责人介绍说。

识政君（ID：PoliticalInside）了解到，从今年4月底开始，朝阳全区组织开展“环境卫生清洁日行动”，全区各机关、企事业单位、街乡、社区（村）纷纷响应，每周末、每月末，机关干部、居民、志愿者、回社区报到党员齐上阵，共同清理身边环境，扮靓家门口。

责任编辑：张建利