原标题：提气！端午节后好消息一个接一个，和每个人都有关系！

端午节过完啦，

这个夏天最后一个小长假

就这么过去了。

不要紧！

下面这些好消息给你提提气~

部分高铁票打6.5折！

图片来源：图虫网

今年7月5日起，对早期开通的合肥至武汉、武汉至宜昌、贵阳至广州、柳州至南宁、上海至南京、南京至杭州6段线路上运行的时速200至250公里的高铁动车组公布票价进行优化调整。此次明确执行票价以公布票价为最高限价，铁路相关企业可根据客流情况，分季节、分时段、分席别、分区段在限价内实行票价下浮，最大折扣幅度6.5折。调整后的执行票价与目前相比，总体有升有降。

高温津贴标准提高

6月，多地进入高温津贴发放期，近期多地调高了高温津贴标准，这笔津贴将持续到账几个月。

△图/工人日报

企业职工养老金将有大变化！

国务院日前印发《关于建立企业职工基本养老保险基金中央调剂制度的通知》，决定建立养老保险基金中央调剂制度，自2018年7月1日起实施。在现行企业职工基本养老保险省级统筹基础上，建立养老保险中央调剂基金，对各省份养老保险基金进行适度调剂，确保基本养老金按时足额发放。

科技人员个税优惠将“到账”！

财政部、税务总局和科技部联合发布《关于科技人员取得职务科技成果转化现金奖励有关个人所得税政策的通知》，明确自2018年7月1日起，依法批准设立的非营利性研究开发机构和高等学校根据《促进科技成果转化法》规定，从职务科技成果转化收入中给予科技人员的现金奖励，可减按50%计入科技人员当月“工资、薪金所得”，依法缴纳个人所得税。

流量“漫游”费取消！

7月1日起取消移动流量“漫游”费，鼓励基础电信企业推出大流量套餐等流量降费举措，移动流量平均单价年内降低30%以上。进一步降低家庭宽带资费、国际及港澳台漫游费。推动企业优化和精简资费套餐，研究推出规范资费管理的相关政策措施。支持各地扩大公共场所无线网络覆盖范围，为用户提供免费上网服务。

进口日用消费品更便宜！

经国务院批准，自2018年7月1日起，降低部分日用消费品的最惠国税率，涉及1449个税目，平均税率由15.7%降为6.9%，平均降幅55.9%。将服装鞋帽、厨房和体育健身用品等进口关税平均税率由15.9%降至7.1%；将洗衣机、冰箱等家用电器进口关税平均税率由20.5%降至8%；将养殖类、捕捞类水产品和矿泉水等加工食品进口关税平均税率从15.2%降至6.9%；将洗涤用品和护肤、美发等化妆品及部分医药健康类产品进口关税平均税率由8.4%降至2.9%。

进口汽车及零部件降关税！

经国务院批准，自2018年7月1日起，将税率分别为25%、20%的汽车整车关税降至15%，降税幅度分别为40%、25%；将税率分别为8%、10%、15%、20%、25%的汽车零部件关税降至6%，平均降税幅度46%。

停征专利登记费等收费！

自2018年8月1日起停征专利收费（国内部分）中的专利登记费、公告印刷费、著录事项变更费（专利代理机构、代理人委托关系的变更），PCT（《专利合作条约》）专利申请收费（国际阶段部分）中的传送费。

外资设立企业程序更简化！

为进一步简化外资企业设立程序，从6月30日起，在全国推行外资商务备案与工商登记“一套表格、一口办理”，做到“无纸化”、“零见面”、“零收费”，大幅压减办理时间。推动银行、海关、税务、外汇等外资企业信息实时共享、联动管理。

首次申领增值税发票

2天内办结！

按照国务院关于进一步压缩企业开办时间的要求，税务总局决定压缩新办纳税人首次申领增值税发票时间，满足条件的新办纳税人首次申领增值税发票，主管税务机关应当自受理申请之日起2个工作日内办结，有条件的主管税务机关当日办结。除新疆、青海、西藏以外的地区自2018年8月1日起施行；新疆、青海、西藏地区自2018年10月1日起施行。

出入境通关排队不超过30分钟

公安部14日在京召开新闻发布会，国家移民管理局在发布会上通报，决定自6月18日起，在全国陆海空口岸实现中国公民出入境通关排队不超过30分钟，着力解决大型口岸高峰期中国公民排长队问题，进一步提升服务管理水平。

责任编辑：霍宇昂