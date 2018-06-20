原标题：武汉动物园：大熊猫伟伟将被送回中国大熊猫保护中心休养

新京报快讯（记者张彤）近日，网友爆料寄养在武汉市动物园的大熊猫伟伟近况堪忧引发关注。19日，动物园称，将送伟伟回到中国大熊猫保护中心休养。今日（20日）12时，动物园方发消息称，大熊猫伟伟顺利进入运输笼。如果大熊猫适应状况良好，晚些时候将启程前往机场。

武汉市动物园管理处宣传负责人称，目前伟伟在运输笼中情况良好，将观察一段时间，若无意外，将于今日晚些登上飞机前往四川，“回家之前我们会做很多的准备，确保安全到达。”

新京报此前报道，武汉市动物园饲养员在照顾大熊猫伟伟时，在工作间洗头抽烟；游客用棍子戳伟伟；笼舍环境差，新笼舍一直延迟施工等。同时伟伟身体出现鼻头变白，牙结石、生殖器脱毛等情况。对此，武汉动物园方称，已将饲养员停职处理调离岗位，同时将和相关部门联系，尽快送熊猫伟伟到中国大熊猫保护中心休养。

责任编辑：张义凌