台湾渔船在钓鱼岛海域被日本渔船撞击 日船肇逃

图为日本渔船“宝生丸21号”（来源：联合新闻网）

原标题：一台湾渔船在钓鱼岛海域被日本渔船撞击 日船肇逃

海外网6月20日电 据台媒20日报道，一艘台湾基隆籍渔船当地时间18日在钓鱼岛以北83海里处遭到日本籍渔船撞击，导致船尾破洞船体受损，幸好船上5人都没有受伤。该船船长指控，日本渔船撞击后肇逃，台湾渔船一直追了70海里。

据台湾《联合报》报道，当地时间18日下午4时许，台湾“海巡署”转苏澳渔业电台通报，台湾基隆籍“进兴21号”渔船在彭佳屿东北130海里、即钓鱼岛北方83海里处被日本籍渔船“宝生丸21号”撞击。台方船长表示，日籍渔船提供名片，但因双方语言不通，仅能通过印度尼西亚渔工协调，后来日船即离开。台方出动“宜兰舰”赶往现场协助处理，日方也派遣公务船前往事故海域。

据报道，18日晚间6时39分，日船“宝生丸21号”按照日方指示，前往那霸海域与日本公务船会合并接受调查，台湾渔船“进兴21号”则因担心无法求偿开始尾随日船前往那霸。当天晚间24时，宜兰舰与“进兴21号”渔船会合，双方达成共识，渔船各自带回调查，随后宜兰舰戒护“进兴21号”渔船返航，近岸时交接由“基隆海巡队”戒护进港，并于20日上午11时返抵八斗子渔港。

图为被撞台湾渔船返港。（来源：联合新闻网）

该船抵达八斗子渔港后，苏姓船长表示，事发当时是去捕“小卷”，船上有4名外籍渔工，只有他是台湾人，幸好人都没事，对方只留下一张名片，后来说不通就跑了，他开船追了70海里，后来宜兰舰到达才放弃追。他还提到，自己船尾被撞，损失有近百万元新台币。

台湾“基隆海巡队”则表示，本案后续将通过涉外途径，等相关资料调查完毕后，再通过“台日渔业协议”平台洽谈和解事宜。（海外网 姜舒译）

责任编辑：张义凌