新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

韩环境部长官：中韩树共同目标 携手合作共同治雾

韩环境部长官：中韩树共同目标 携手合作共同治雾
2018年06月20日 14:06 环球网
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　原标题：韩国环境部长官：中韩树立共同目标 携手合作共同治雾

图注：韩国环境部长官金恩京图注：韩国环境部长官金恩京

　　[环球网报道 记者 刘昆]韩国环境部长官金恩京6月19日在韩国世宗市与跑口记者进行的座谈会上表示，韩中两国树立共同的目标，保持携手合作共同治理雾霾的关系弥足珍贵，应认识到中国正在非常积极地治霾。

　　据韩联社报道，第20次中日韩环境部长会议将于23日-24日在中国苏州举行，金恩京将率团与会。届时，她将会见中国生态环境部部长李干杰。

　　报道称，7月5日，金恩京将迎来就任一周年。对此她表示，其间走了不少弯路，为韩国环境部工作人员能够带着自豪感努力工作创造了环境和基础。另外，就对环境污染行为的处罚过轻的指责，金恩京表示，若韩国民众对此感到认同，不妨修改相关法律。

责任编辑：张玉

长官中韩环境部
我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区