韩环境部长官：中韩树共同目标 携手合作共同治雾

原标题：韩国环境部长官：中韩树立共同目标 携手合作共同治雾
图注：韩国环境部长官金恩京
[环球网报道 记者 刘昆]韩国环境部长官金恩京6月19日在韩国世宗市与跑口记者进行的座谈会上表示，韩中两国树立共同的目标，保持携手合作共同治理雾霾的关系弥足珍贵，应认识到中国正在非常积极地治霾。
据韩联社报道，第20次中日韩环境部长会议将于23日-24日在中国苏州举行，金恩京将率团与会。届时，她将会见中国生态环境部部长李干杰。
报道称，7月5日，金恩京将迎来就任一周年。对此她表示，其间走了不少弯路，为韩国环境部工作人员能够带着自豪感努力工作创造了环境和基础。另外，就对环境污染行为的处罚过轻的指责，金恩京表示，若韩国民众对此感到认同，不妨修改相关法律。
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