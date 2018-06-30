微信公号发布上海砍死学生案谣言 被网信办注销

原标题：上海市网信办注销发布6·28持刀杀人案相关谣言的微信公号
“6.28”浦北路持刀杀人案发生后，微信公众号“予老板的9亩地”（微信号：Yu1-studio）发布“嫌疑人因子女被学校劝退，75万元赞助费未归还引发报复”等不实信息，引发大量转载，造成恶劣的社会影响。经本市公安机关查明，该微信公众号的持有者为吴某某，男，26岁，房产中介。目前吴某某已被公安机关刑事拘留。
鉴于此微信公众号违法违规性质恶劣，根据《网络安全法》《互联网信息服务管理办法》《即时通信工具公众信息服务发展管理暂行规定》等法律法规，上海市网信办已协调有关部门注销此微信公众号。
上海市网信办负责人强调，网络空间不是法外之地，网站运营者要依法依规从事互联网信息服务，上海市网信办将继续加大互联网传播秩序整治力度。欢迎广大网民据实举报，共同维护良好的网络舆论生态（上海市互联网违法和不良信息举报中心举报网站：http://www.shjbzx.cn/，举报电话：021-55056666）。
点击进入专题：上海两小学生校门口被砍身亡 嫌犯称生活无着报复社会
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