光明日报:一人兼任两校校长凸显教育资源紧缺

原标题：一人兼任两校校长凸显教育资源紧缺

来源：光明日报

[光明时评]

日前，合肥市出现一则罕见任命：封安保同时担任合肥一中、六中校长。一人身兼两所中学的校长，从教育规律和个人精力来考量，都是不寻常的。

罕见任命的背后，更是一波三折的剧情。据报道，合肥一中原校长因年龄原因即将卸任，六中校长封安保将调至一中接任校长，外市某中学一位校长来担任六中校长。原本很正常的任命，却引发了六中家长集体“挽留”校长。原因在于封安保校长治校成绩出色，任职一年后，六中一本达线率即超过一中，跃居合肥市第一，第二年依然保持第一。在新闻报道中提及“坊间流传甚广的一种说法是，封安保上任之初，即向家长承诺：让他们的孩子哭着进来，笑着出去，且保证至少干满三年”。因此，校长此番突然调走，令不少家长难以接受，怕会影响这条上升曲线。

所谓“哭着进来”，颇值得咂摸。这恐怕是一种文学表达，据了解，六中在当地并不算差，合肥市最著名的三所高中即一中、六中、八中。只是相对于另外两所中学，近些年六中高考成绩颇不如意。倘若当地最著名的学校之一都要“哭着进来”，那这三所学校之外的其他学校，学生又该怎么“进来”？

进入著名中学依然要心有不甘，说明在同一地区的优质中学之间，教育资源的不均衡程度也催生出了“哭”这种极端化的焦虑表达。而且，教育资源差异对教育结果的决定意义，在学生与家长眼中，恐怕有时也并非努力、拼搏这些个体因素可以轻易与之博弈，否则努力即可，何至于“哭”？

在规范化、均等化、高质量的教育供给不足的情况下，一位治校出色的校长，某种程度上也被视作了教育资源的重要衡量指标。且不说名校、名师有限，名校长同样稀少，对一所学校影响甚巨。对校长的“挽留”，某种程度上是对教育资源的追逐。在这种格局下，出现罕见的“挽留”与罕见的“任命”也就不难理解了，这实则也是教育资源紧缺的折射。

当前，一些诸如争抢名校、高价学区房、挽留校长等新闻，传递了令人紧张的焦虑，会让人以为对教育资源的先期占据，其重要性已经超越了后天努力。教育本应承载着天道酬勤、耕耘收获的朴素价值观，然而，不可否认的是，价值观又得在相应的社会现实中才能得以稳固。因此，必须从教育资源均等化入手，让公平成为教育最清晰可感的状态，教育方能更好地实现预期的社会功能、承载起相应的社会期待。

一人兼任两校校长，是否可以成为长久之计需要观察。但无论如何，对于学生和家长来说，教育最需要呈现的，不是反常，甚至也不是一个个奇迹、神话，恰恰是稳定的预期。教育作为最基础的社会上升通道，其功能的实现应当最大程度上决定于个体因素，而非教育资源分布乃至校长离任等偶然因素。因此，仍然需要强调：推进教育资源均等化，拉直教育公平的起点，始终不能懈怠。由校长任命而引发的关注也是个信号：在教育领域，对个体之外因素的强调每增多一个，都是对教育公平一次有力的提醒。

（作者：夏研，系媒体评论员）

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