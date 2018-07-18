台媒：“台湾牌”不在台湾手上 台连发言权都没有

原标题：冷眼 | 台媒：“台湾牌”不在台湾手上，连发言权都没有

台湾中时电子报7月15日刊登台湾大学政治学系教授张亚中的《“台湾牌”不在台湾手上》一文，文章称，美国务院已申请派遣陆战队进驻台北的“美国在台协会（AIT）”、高调宣布美舰通过台湾海峡、军售108辆号称“地表最强”的M1A2坦克给台湾、可能公开参加台湾汉光演习、将包括铝合金在内的一些军工技术移转给台湾。这些动作显示，美国打“台湾牌”的目的愈来愈扑朔迷离，而台湾的命运也愈发不可测。

▲资料图片：2018年5月，“美国在台协会”新馆仍在建设中。（美国《纽约时报》）

文章称，在讨论“台湾牌”时，有两个问题必须要思考。第一，目前的中国大陆与美国的贸易战应该将其视同于上世纪80年代美国对日本作为的翻版，还是冷战期间美国对苏联围堵行为的复制？前者纯属于经贸与金融的范畴，后者则是全面性的开展。如果是前者，台湾当“棋子”不重要，“台湾牌”没有多大意义；如果是后者，则有下一个问题。

第二，如果贸易战的本质是一场“既有霸权”面对“崛起强权”的保卫战，台湾的角色是用以“警告”大陆不要作为，还是“刺激”大陆被迫作为？如为前者，美国只是要表明台湾是其势力范围，“台湾牌”是维护东亚战略利益的防御性工具；如为后者，美国则是用台湾去刺激或挑衅大陆，将台湾当做促使其掉入战略陷阱的攻击性工具。

▲图片来源：央视新闻

文章表示，当这个“遏制大陆”战略形成，又产生几个问题。

一、北京如何解读美国的战略意图，视其为“警告”还是“刺激”？

二、北京将如何反应？

三、美国有无意图将“台湾牌”从“警告”提升至“刺激”？

四、即使无此意图，但是当敌意与对立的氛围形成后，会自动产生螺旋上升现象，“警告”是否最后终将变成“刺激”？

文章指出，这正是台湾的危机所在：美国会把“台湾牌”玩到什么地步？大陆会如何反应？台湾却没有发言权。

责任编辑：张迪