长春长生公司董事长等15人被刑拘

中新网7月24日电 据长春市公安局长春新区分局微信公众号消息，7月24日，长春长生生物科技有限责任公司董事长高某芳等15名涉案人员因涉嫌刑事犯罪，被长春新区公安分局依法采取刑事拘留强制措施。目前案件相关工作正在进行中。

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责任编辑：霍宇昂