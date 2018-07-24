贸易摩擦升温 中国资金缘何加速流向这个中东国家

原标题：中国资金缘何加速流向这个中东国家？

参考消息网7月24日报道 据美国消费者新闻与商业频道网站消息，在华盛顿与北京间的贸易摩擦持续升温、来自中国的投资在欧美受到更严格审查的情况下，中国公司正转向别处。报道称，一个将获得更多投资的国家是以色列。

香港《南华早报》网站也称，在中国对先进技术需求扩大和中国与以色列关系升温的推动下，越来越多的中国投资者将以色列企业作为下一个明智的投资对象。尽管中国对以色列科技初创企业的兴趣并不新鲜，但业内人士说，中国投资者如此大规模地涌入以色列还前所未见。

美国消费者新闻与商业频道网站援引蓝星指数公司创始人兼首席信息官史蒂文·舍恩菲尔德的话说：“过去8年至10年间，中国对以色列的投资呈长期增长趋势，但如今这一势头正在加速。” 中国对以色列的投资覆盖“几乎每个重要的颠覆性技术领域”，例如自动驾驶汽车和电动汽车等产业。

中国资金缘何加速流入以色列？有舆论认为，以色列绝佳的科技创新能力及良好的投资氛围系主要原因。

新华社前驻耶路撒冷记者郝方甲在接受参考消息网采访时介绍，在聚拢效应影响下，以色列在国家层面十分重视科技创新及创业气氛，并为之提供较好的条件。在一些大城市，有很多供年轻人从事创新研发的机构。

责任编辑：张岩