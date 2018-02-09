原标题：台湾花莲地震已致11人遇难 云翠大楼发现一具遗体

现场图

海外网2月9日电 花莲市6日晚间发生6.5级地震，造成造成花莲市统帅大楼，云门翠堤大楼，国盛六街2号大楼，国盛六街41号民宅等4栋建筑物倾斜，倒塌。搜救人员在云翠大楼旅馆213已寻获一具遗体，性别不明，应该是加拿大籍夫妻其中一人。目前此次地震罹难人数增为11人。

据搜救人员指出，213号房应该为2位加籍华裔夫妇居住，5位大陆游客应该是在201号房。目前搜救的最新进度，搜救人员已经进入201号房，发现何凤华的包包与女婿杨捷的证件。

至于加拿大籍夫妻的213号房，在房内找到他们的衣物与港币，却没有在发现2人身影，现在搜救人员已经找到一具性别不明遗体。

搜救人员持续搜救，希望能尽快将失踪者找出。

据东森新闻云早前报道，台湾花莲云门翠提大楼搜救黄金72小时不断在流逝，搜救人员在8日晚间21点掌握到7位失联者位置后陆续都有进展。不过4大1小陆客所在的201号房间路线被大型楼板压着，成为搜救行动最大阻碍，另外加拿大籍夫妇所在的213号房，遭受3楼强烈挤压，搜救人员决定从上层用电钻向下进攻。

搜救人员根据监视系统重新掌握到7名云翠2楼“漂亮生活旅店”失联者行踪，4大1小陆客杨捷、丁文昌、丁守慧、何凤华与杨浩然入住201号房，加拿大籍香港夫妇苏炜禧（Peter So）、妻子萧敏渝则是在213号房，由于陆续在201号房找到何凤华的包包，以及213号房外苏姓夫妇的证件、港币与散落衣物，都能确定这两房有人。

据台湾花莲灾害应变中心统计，截至8日晚间7时许，台湾花莲地震已造成11人死亡、272人轻重伤，仍有6人失联，搜救人员目前持续救援中。其中一名在地震中遇难的女性大陆游客身份得到确认，截至目前遇难大陆游客人数升至4人。

此前，海基会稍早公布当前花莲强震失踪陆客人数增至5人。据指出，这5人为入住云门翠堤“漂亮生活旅店”的陆客一家5口祖孙三代。

据台湾“中央社”报道，海峡交流基金会今天中午在媒体联系组通报，截至当前，花莲强震共造成4名陆客死亡，陆客失联人数已增至5人。当前海基会正协处罹难陆客家属取得相关证件，赴台处理后事。

据知情人士指出，失联的5人分别为76岁老翁丁文昌、75岁老妇何凤华、39岁男子杨捷、40岁妇人丁守慧、12岁青少年杨浩然。一家人赴台自由行，入住“漂亮生活旅店”203号房。

据海基会通报，当前确认罹难的陆客分别为来自福建厦门的40岁妇人余妃、来自广州的47岁杨丽蓉与19岁李杨琦，与年约50岁的妇人韦嘉（籍贯待确认），4人均为自由行旅客。之前受轻伤的陆客夫妻宋佳祥及刘璐，于治疗后依其意愿及请求，海基会已协助于8日搭机返陆。（综编/海外网 宋鹏）

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责任编辑：柳龙龙