专家:台当局若做美国棋子 或引燃“武统”导火索

原标题：台当局若死心塌地做美国棋子 或引燃“武统”导火索

据报道，美国国务院东亚暨太平洋事务局副助理国务卿黄之瀚日前到台湾活动。有人会问，美方刚签署“台湾旅行法”，美国官员就赴台，台湾“独”派政客们的春天来啦？

从表面上看，美台交往取得了所谓“突破”，让蔡英文当局在接下来的岛内选举中有了炫耀的资本。借此，正好缓减其执政满意度长期低迷的困局。两岸关系中陆强台弱的对比越来越明显，当局借蹿升美台关系来平衡两岸关系，也给处于深度焦虑中的“深绿”势力打了一剂强心针。

但借此就可以有恃无恐、挟洋自重了么？答案是，非也！

民进党很想和美国结合在一起，全面迎合“印太战略”需求，死心塌地做美国的棋子，由此售卖自己渐“独”拒统的私货。但明眼人早就指出，“台旅法”得以通过并生效不是台湾的胜利，不是因为台湾多么重要，或者台湾政客多么聪明，而是美国出于自身利益的需要做出来的，本质上是增添向中国大陆要价的筹码。

“台湾旅行法”与早前通过的“国防授权法”，是特朗普政府玩弄台海的两张新牌。中间的起承转合，跳脱不开当前中美战略竞争的国际格局。现在美国看待中国的态度跟前30年已经完全不一样了，它需要动用所有资源包括政治、军事、安全等，来跟中国大陆博弈。博弈的目的不是为了捍卫台湾的民主和现状，而是避免美式霸权的衰败。只要价格合适，于己有利，美国转眼就可能会把台湾卖了。

即使民进党内部，也有一部分人担心这一点。别忘了，近几年美国国内“弃台论”的声音，隔三差五就会响起来。

从中国大陆方面而言，《反分裂国家法》早就利剑高悬，未雨绸缪、划定红线也不是一天两天的事情了。美涉台的两部法案严重违反一个中国原则和中美三个联合公报，不是所谓“台湾安全”的保证，而是可能引燃“武统”的导火索。

中国国家主席习近平在十三届全国人大一次会议闭幕会上的涉台讲话，是最新发出的针对性极强的严重警告。在外部势力试图插手，岛内“独”派嚣张的背景下，习近平主席讲话表明对于维护国家利益的坚定立场及高度自信，会让相关方面三思而后行。

如果岛内接到外部势力的错误信号而继续执迷不悟，比如约束不住激进“台独”势力举行“独立公投”，为取得美日的保护而导致美舰泊台、蔡英文官式访美，《反分裂国家法》随时有启动的可能。能和平统一固然是花好月圆，可一旦有人要“拆房毁田”，想不下重手制止都难。

说来说去，“台旅法”看似冬夜里送温暖，其实是一剂不利台湾的毒药。对台湾来说维持自身利益最好的方式是发展两岸关系，如果跟美国单方面勾结在一起，既损害中华民族的整体利益，对台湾和民进党当局也不利。借用国务院台办发言人安峰山的话说，切莫挟洋自重，否则必将引火烧身。（王大可）

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