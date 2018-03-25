这些正部级官员履新后 首秀选择钓鱼台(图)

原标题：正部级官员履新，首秀选择钓鱼台

撰文 | 李游

这两天，新一届国务院班子中，新的部门一把手陆续亮相。

政知圈（微信ID：wepolitics）注意到，不少官员将履新后的首秀放在了钓鱼台国宾馆。原因也很简单，每年全国两会后最高规格的论坛，中国发展高层论坛在此举行，多位中国政府官员受邀出席。

△钓鱼台国宾馆

新任副总理的首次公开活动

3月25日，中共中央政治局常委、国务院副总理韩正出席中国发展高层论坛开幕式并致辞。这是他当选国务院副总理后的首次公开活动。

△韩正

由中央政治局常委兼任的国务院副总理出席开幕式，是中国发展高层论坛的惯例。

据政知圈（微信ID：wepolitics）了解，至少自2008年起如此。论坛官方介绍，中国发展高层论坛从2000年开始设立，李克强总理曾先后参加过8届论坛。2008-2012年，时任中央政治局常委、副总理的李克强同志连续五年出席论坛并在开幕式上致辞。2013年至2017年，由中央政治局常委、副总理张高丽出席论坛并在开幕式致辞。

值得一提的是，副总理人选公布后一周内，已有3位副总理公开亮相。

3月19日，十三届全国人大一次会议经投票表决，决定韩正、孙春兰、胡春华、刘鹤为国务院副总理。在韩正之前，3月24日，副总理刘鹤应约与美国财政部长姆努钦通话。副总理胡春华于23日至25日在甘肃调研脱贫攻坚工作。

另外，3月25日亮相钓鱼台国宾馆的不止一位国家级领导人。当日，在论坛“迈向高质量发展”单元，全国政协副主席、国家发展和改革委员会主任何立峰亮相，谈高质量发展。

△何立峰

“大管家”如何管好钱袋子？

副总理韩正之外，还有很多新任国务院部门一把手在此亮相。

比如财政部部长刘昆。3月19日，在全国两会上，刘昆获任命接替肖捷出任财政部部长。1956年出生的刘昆，此前担任十二届全国人大常委会预算工作委员会主任。与财政部这是二度结缘，厦门大学经济系财政金融专业毕业的他，曾在2013年5月至2016年12月，担任财政部副部长3年有余。

财政部被百姓形象地称为国家的“钱袋子”，财政部部长被称为“大管家”，在外界关心新任“大管家” 刘昆将如何管好国家的“钱袋子”的时候，刘昆在中国发展高层论坛就“全球视角下的中国财税体制改革”发声。

他在论坛上表示，要建立权责清晰、财力协调、区域均衡的中央和地方财政关系，科学界定各级财政事权和支出责任，形成中央与地方合理的财力格局，在充分考虑地区间支出成本因素的基础上，将常住人口人均财政支出差异控制在合理区间，加快推进基本公共服务均等化。

△刘昆

他还透露了一些工作方向：“我们将重点推进教育、医疗卫生、交通运输、环境保护等分领域财政事权和支出责任划分改革，促进各级政府更好地履职尽责，提高基本公共服务供给效率。同时，抓紧制定中央与地方收入划分改革方案。”

央行新行长如何谈金融风险？

与刘昆一样选择将钓鱼台作为履新后首秀的还有易纲。

随着政府换届，担任央行行长15年有余的周小川，正式交棒。作为周小川继任者的易纲，备受外界关注。3月19日，李克强提名新一届国务院组成部门“首长”人选，说易纲是众多一把手中最受关注的人物，并不为过。

生于1958年的易纲，从北京大学经济系毕业后，曾在美国深造并在美国印第安那大学经济系获得终身教职。他与央行结缘始自1997年，至今已有20余年。周小川进入央行领导层始自1996年，至退休卸任，其间仅短暂离开4年，两人的同事缘分之长可见一斑。

周小川从2007年开始，在全国两会期间固定与媒体记者见面，回答外界关注的热点问题，连续12年未曾中断。这12年中陪伴他出席记者会最多的就是易纲。也是从2007年开始，易纲开始担任央行副行长，直到这次换届“转正”。

△易纲

因此，3月25日下午亮相，参与论坛“供给侧结构性改革中的金融政策”单元讨论的易纲，其发言内容关注度很高。

据澎湃新闻报道，易纲的发言全程20分钟，他在发言中回顾了2017年的宏观经济和货币政策，阐述中国金融的三大主要任务和主要风险。对中国眼下面临的金融风险，易纲提出了三点。一是宏观上仍然存在着高杠杆的风险，他点出企业部门杠杆较高、居民杠杆上升较快的问题；二是部分领域和地区的金融三乱问题仍然比较突出，他点到了影子银行、无牌照经营、打着金融创新的非法金融活动；三是少数野蛮生长的金融控股集团存在着风险。

“我们有这些风险，我们要提高警惕。但是同时我们应该看到中国有很好的条件，做好风险防范的工作。”易纲在点出风险的同时，给出了中国的应对之策。

责任编辑：张岩