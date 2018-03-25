波音第9999架737飞机完成交付 并飞往中国

原标题：波音第9999架737飞机完成交付并飞往中国

新华社旧金山3月24日电（记者吴晓凌）美国波音公司交付给中国交银租赁和奥凯航空的737系列第9999架飞机24日从位于华盛顿州西雅图的波音机场启程，飞往中国。

该架飞机机型为737-800，机身号为B-1228，23日正式交付奥凯航空，将于27日抵达天津滨海国际机场。奥凯航空波音机队规模由此增至27架。

波音民用飞机集团东北亚销售和市场营销副总裁里克·安德森表示，奥凯航空是中国内地首家民营航空公司，两家始终保持良好合作关系。

波音民用飞机集团737外场运营和交付副总裁埃里克·纳尔逊在当天的送行仪式上表示，相信波音公司与中国航空企业长期友好合作关系如同数字寓意一样，能继续不断深化发展。

奥凯航空董事长王树生在接受采访时说，奥凯航空与波音一直保持着多领域的密切合作，此次交付更是双方长期以来深化合作的体现。未来，波音737MAX系列飞机和波音787-9“梦想飞机”的加盟将为奥凯航空带来更多发展机遇。

这架波音飞机将在3月底投入正式运营，首条航线由天津飞往长沙。目前，奥凯航空已累计开通150余条国内外航线，通航城市70余个，年运送旅客超过600万人次。

责任编辑：张岩