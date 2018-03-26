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匪徒闯香港珠宝店击毁橱窗 抢走价值1448万元珠宝

匪徒闯香港珠宝店击毁橱窗 抢走价值1448万元珠宝
2018年03月26日 13:23 人民日报海外版-海外网
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　　原标题：香港中环一珠宝店遭抢劫 店家损失1448万元

香港一家珠宝店遭南亚匪徒抢劫，大批警员到场调查。（图片来源：香港东网） 香港一家珠宝店遭南亚匪徒抢劫，大批警员到场调查。（图片来源：香港东网）

　　海外网3月26日电 今天（26日）上午11时许，4名南亚匪徒闯至香港威灵顿街16号地下一间珠宝店，用铁锤击毁橱窗玻璃，迅速抢走一批珠宝后逃走，大批警员接报赶到现场并在附近拘捕了一名匪徒。

橱窗被砸烂。（图片来源：香港东网） 橱窗被砸烂。（图片来源：香港东网）

　　据香港东网报道，被劫走的珠宝总值逾1800万港元（约合人民币1448万元）。警方分别在和安里及兰桂坊找到2柄铁锤，目前正在大举围捕嫌犯。（海外网 张申）

责任编辑：初晓慧

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