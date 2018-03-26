匪徒闯香港珠宝店击毁橱窗 抢走价值1448万元珠宝

原标题：香港中环一珠宝店遭抢劫 店家损失1448万元
香港一家珠宝店遭南亚匪徒抢劫，大批警员到场调查。（图片来源：香港东网）
海外网3月26日电 今天（26日）上午11时许，4名南亚匪徒闯至香港威灵顿街16号地下一间珠宝店，用铁锤击毁橱窗玻璃，迅速抢走一批珠宝后逃走，大批警员接报赶到现场并在附近拘捕了一名匪徒。
橱窗被砸烂。（图片来源：香港东网）
据香港东网报道，被劫走的珠宝总值逾1800万港元（约合人民币1448万元）。警方分别在和安里及兰桂坊找到2柄铁锤，目前正在大举围捕嫌犯。（海外网 张申）
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 美财长:望和中国达协议避免“贸易战”
- 【 军事 】 中国多型战机赴西太训练同时战巡南海
- 【 财经 】 第四套人民币升温：100元钞票炒至170...
- 【 体育 】 C罗连夺葡萄牙足球先生 穆帅亦获奖
- 【 娱乐 】 郭富城贺黎明当爸 被问结婚纪念日回避
- 【 科技 】 孙宏斌：投资乐视已失败 背不起这个锅
- 【 教育 】 减负时代孩子如何获取真正优质教育？
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有