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美军方考虑派军舰穿越台湾海峡 外交部：慎重

美军方考虑派军舰穿越台湾海峡 外交部：慎重
2018年06月05日 18:18 澎湃新闻
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　　原标题：美军方考虑派军舰穿越台湾海峡，我外交部回应

　　外交部网站消息，2018年6月5日，外交部发言人华春莹主持例行记者会。

　　问：据报道，美国军方正考虑派军舰穿越台湾海峡。中方对此有何评论？

　　答：我们多次强调，台湾问题是中美关系中最重要最敏感的核心问题。美方应切实恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，慎重处理涉台问题，以免损害中美关系和台海地区和平稳定。

责任编辑：余鹏飞

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