台湾资深记者：蔡英文“国安”幕僚CNN专访泄天机

原标题：台湾资深军事记者：吴钊燮CNN专访泄天机

[观察者网综合报道]台“外交部长”吴钊燮23日接受美国有线电视新闻网（CNN）专访时说，若没有美国持续的军事支持，台湾容易被北京当局武力占领。《中国时报》资深军事记者吕昭隆发表评论指出，吴钊燮是蔡英文的核心“国安”幕僚，应是最了解蔡英文政策思维。当他说出“若无美国持续军事支持，台湾易受北京武力占领”，某个角度来说，代表蔡英文多少也有这样的看法。

据香港“中评社”7月26日消息，两岸军力态势很明显，台湾打不过大陆是事实，没有“外交部长”打脸“国防部长”的问题。只是如何避免战争，多数岛内民众希望两岸关系维持和平，台湾应和大陆交往，坐下来好好沟通；而吴钊燮的说法，却是另一种思维，站在中国大陆角度思考，就是引清兵入关，也是摆明了要和大陆对干，但也担心杠到最后，大陆真的会动武，所以希望美军能助阵，站在台湾这边。

美方当然不会这么做，除非放弃一中原则，支持“台独”。否则，美台一旦军事同盟，民进党有美方撑腰，迟早会宣布“台独”，美方也不会掉进这样的陷阱。换言之，只有美国能打“台湾牌”，不可能任由台湾打“美国牌”。

吴钊燮的话之所以值得玩味，还有另一个层面思考。蔡英文已做了两年多，是三军第一位女统帅，也经常公开鼓励台军，对台军也很暖心，但她究竟对军事有没有兴趣？经过这段时间的接触，军系传闻蔡英文对军事不是很有兴趣，所以军中事务都交给“国安会”处理，不像李登辉或陈水扁，很多重要军事大政，会自己找军人问。

由于蔡英文不太直接找军人谈，虽有例行的大小军谈，其中大军谈一度暂停，后又恢复，但因军事交由“国安会”处理；大军谈也不像以前的开法，“国安会”有所筛选，蔡英文也听不到多面向的意见了。

吴钊燮是“国安会”的头，现任“国安会”秘书长李大维在蔡英文面前说不上什么话的，只有吴钊燮可以和蔡英文交头接耳的说话；现任“国安会”副秘书长陈文政刚开始是站着，现在可以坐着，但不敢也不能交头接耳和蔡英文说话；此外，前“国安会”秘书长邱义仁对蔡政府“国安”政策也具影响力，邱曾公开说过，台湾不抱美国大腿，还能怎样？因此，吴钊燮说“若无美国持续军事支持，台湾易受北京武力占领”，就是代表蔡英文说，而身为三军统，是不能说这种“长他人志气”的话。

事实上，吴钊燮的谈话，认清两岸军力悬殊虚实，往好的方面想，蔡英文当局也只能维持现状，不敢冒进。

责任编辑：余鹏飞