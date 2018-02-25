天津传达杨晶问题：干部要警惕围猎 筑牢思想防线

原标题：市委常委会召开扩大会议 坚决拥护党中央对杨晶同志严重违纪问题的处理决定

2月25日下午，天津市委书记李鸿忠主持召开市委常委会扩大会议，传达学习中共中央关于对杨晶同志严重违纪问题及处理情况的通报。与会同志一致表示，坚决拥护党中央对杨晶同志严重违纪问题的处理决定，切实把思想和行动统一到中央决定上来，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

市委副书记、市长张国清，市人大常委会主任段春华，市政协主席盛茂林出席。现职副市级以上领导干部参加。

会议指出，杨晶同志身为党的高级领导干部，严重违反政治纪律和政治规矩、廉洁纪律，长期与不法企业主、不法社会人员不当交往，造成恶劣的社会影响。对杨晶同志严重违纪案的处理，充分表明了我们党内无论哪一级的干部都没有铁交椅，彰显了以习近平同志为核心的党中央以革命精神推进全面从严治党向纵深发展的坚定决心和顽强意志，贯彻了我们党惩前毖后、治病救人的一贯方针，对于净化政治生态具有重要意义。

会议强调，杨晶同志严重违纪案警示我们，对党忠诚不是空的，而是要落实到具体行动中，必须做到纯粹，对党绝对忠诚。全市各级党组织和各级党员领导干部要从杨晶同志严重违纪案中汲取教训、引以为戒，旗帜鲜明讲政治，增强“四个意识”，把对党忠诚作为最根本、最重要的政治纪律，把维护习近平总书记核心地位、维护党中央权威和集中统一领导作为最高政治原则和根本政治规矩，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

会议强调，党员领导干部特别是高级领导干部要始终高度警惕“围猎”风险，严守廉洁自律各项规定，筑牢思想防线，严防死守，守住城门，当好自身的“城防司令”，在各种诱惑面前立场坚定，始终心存敬畏、手握戒尺、慎独慎微，在依法用权、正确用权、干净用权中保持廉洁自律。要坚决摒弃特权思想，坚持以人民为中心，牢固树立全心全意为人民服务的宗旨意识，严格落实中央八项规定精神，驰而不息反对“四风”，时刻保持革命斗志，永不丧失革命精神，自觉同特权思想和特权行为作斗争。

来源：“天津日报”微信公众号

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责任编辑：刘光博