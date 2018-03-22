两会闭幕次日5地省委书记密集调整 他们这样表态

原标题：同日调整的5省委书记，这样表态

3月21日，全国两会闭幕次日，中央对省级党委书记集中调整，涉及河南、青海、四川、广西、江西5地。

同日，各地召开全省领导干部会议，中组部副部长分别出席会议并宣布中央决定。履新的省委书记都作了现场表态：

新任河南省委书记王国生

3月21日，河南省召开全省领导干部会议。中央组织部副部长吴玉良同志出席会议并宣布中央决定：王国生同志任河南省委委员、常委、书记；谢伏瞻同志不再担任河南省委书记、常委、委员职务，另有任用。

王国生在讲话中说，我完全拥护、坚决服从中央决定，衷心感谢习近平总书记和党中央信任和厚爱。河南是中华民族和华夏文明的重要发祥地，是全国重要的经济大省、人口大省，在全国发展大局中的地位举足轻重。党的十八大以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，在习近平新时代中国特色社会主义思想的科学指引下，省委、省政府团结带领全省人民，坚定不移贯彻落实党中央决策部署，牢记总书记让中原更加出彩的重托，开拓创新、砥砺奋进，全省各项事业保持良好发展态势。

王国生说，伏瞻同志在河南工作5年间，为河南发展倾注了大量心血，付出了艰辛努力，作出了重要贡献。我们向伏瞻同志表示深深的敬意，并祝愿他在新的领导岗位上取得更大成绩！

王国生说，河南是一片充满生机、潜力巨大的热土。能够来这里工作，我深感使命光荣、责任重大。从今天起，河南就是我的新家，我要把对河南的热爱之情铭刻心头，尽快适应河南、尽快熟悉、尽快融入河南。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，紧紧依靠领导班子的同志和全省人民，恪尽职守，勤勉工作，为推动河南改革发展、造福河南人民奉献自己的全部力量，不辜负党中央的信任和重托，不辜负河南父老乡亲的期盼和愿望。一是高举旗帜，对党绝对忠诚。坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为旗帜，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护习近平总书记党的核心、军队统帅、人民领袖地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，确保习近平总书记的殷切嘱托和党中央决策部署在河南全面贯彻落实。二是真抓实干，忠实履职尽责。把习近平总书记调研指导河南工作时的重要讲话和指示精神作为做好河南工作的“总纲”，坚持和加强党的全面领导，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，按照高质量发展的要求，统筹推进“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局在河南的具体实践，推动“四个着力”取得新进展，努力打好“四张牌”，坚决打赢三大攻坚战，深化改革开放创新，树立崇尚实干的鲜明导向，在“五个更大”“五个更实”上下足功夫，奋力开创河南发展新局面。三是牢记宗旨，一心服务群众。不忘为民初心，全心全意为人民谋福祉，一以贯之践行以人民为中心的发展思想，在带领广大群众创造美好生活的过程中，坚定跟党走、跟习近平总书记走的的信心和信念。四是维护团结，凝聚智慧力量。维护团结、珍惜团结，带头搞好团结。认真贯彻民主集中制，同心协力、和衷共济，提高班子的凝聚力战斗力。虚心向河南的老领导、老干部、老同志学习，向各级党员干部学习，向广大人民群众学习，向社会各界学习，同心同德，合力攻坚。五是清正廉洁，永葆政治本色。始终不忘共产党人的身份、领导干部的职责，保持对宪法法律敬畏之心，严格遵守党章党规党纪，模范遵守廉洁自律准则。克己奉公、廉政勤政，增强拒腐防变的免疫力。带头接受监督、乐于接受监督，严格要求亲属和身边工作人员，清白做人，干净做事。

王国生说，让我们在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，精诚团结、共同奋斗，谱写中原更加出彩崭新篇章！

新任青海省委书记王建军

3月21日，青海省召开全省领导干部会议。中央组织部副部长高选民同志出席会议并宣布中央决定：王建军同志任青海省委书记，王国生同志不再担任青海省委书记、常委、委员职务。

王建军主持会议并讲话。他说，中央对青海省委主要领导调整的决定，是以习近平同志为核心的党中央从青海工作全局出发作出的重大决策，充分体现了中央对青海经济社会发展的高度重视，对青海领导班子建设的关心厚爱，对我个人的信任和重托。我坚决服从中央决定，一定牢记总书记的嘱托，与省人大、省政府、省政协班子一道，团结带领全省广大干部群众，在历届领导班子打下的良好工作基础上，不断开创青海工作的新局面。

王建军在讲话中代表省委、省政府和全省各族人民，向王国生同志为青海发展作出的重要贡献表示衷心的感谢和崇高的敬意！他说，王国生同志信仰坚定、领导力强，阅历丰富、视野开阔，为人大气、宽容厚道，对己严格、对人公道，作风朴素、实干廉洁，具有很强的亲和力和凝聚力，是我们十分敬重的好兄长、好班长，是全省各族人民广泛认可的好领导、好书记。他与我们携手并肩奋斗了620多个日日夜夜，时间说长不长，王国生同志以60岁的年龄到高原工作，秉持对领袖的忠诚，对人民的热爱，对事业的尽职尽责，对自己的严格要求，任职后走遍了青海的山山水水，访遍了青海的角角落落，为青海改革发展稳定倾注了自己的智慧、心血和汗水，不仅身体力行了到任第一天提出的热爱青海、建设青海、奉献青海的就职感言，而且这一宝贵精神财富已经成为全省上下的共同价值追求；时间说短也不短，王国生同志在历届省委工作基础上，做了许多开创性工作。特别是认真贯彻落实党的十八大、十九大精神，在以习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，按照习近平总书记对青海工作提出的“四个扎扎实实”重大要求，与时俱进提出了以“四个转变”推动“四个扎扎实实”的新思路，向党中央、向总书记交上了符合青海实际、顺应人民期待的政治答卷。省第十三次党代会确立了“一个同步、四个更加”的奋斗目标，青海站在了新的历史起点上。两年来全省经济发展、改革深化、民生提质、生态改善、社会稳定和党的建设全面加强，各项工作取得了新成绩、开创了新局面，既打造了天蓝地绿、山清水秀的良好自然生态，又营造了风清气正、和谐气顺的良好政治生态，为富裕文明和谐美丽新青海建设留下了好思路、打下了好基础、营造了好风气。国生书记为青海的改革发展稳定作出了重要贡献，与青海干部群众结下了深厚感情。

王建军说，中央决定由我接任青海省委书记，这是中央对我的信任和厚爱，更是对青海的关心和厚爱，深感接过的是一副沉甸甸的担子，这副担子凝结着中央的信任、人民的期待、历史的责任、现实的担当。他表示，我将全力挑起挑好这副担子，负起负好这份责任，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，全心全意为人民服务，努力办好青海的事情。一要旗帜鲜明讲政治，始终保持青海工作的正确方向。我将始终铭记总书记强调的“任何时候政治问题都是根本性的大问题”，永远听党的话、跟党走，做党的好干部。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为长期首要的政治任务，持之以恒在学懂弄通做实上下功夫，不仅要把学习的成果转化为坚定的信念，而且要把坚定的信念转化为坚决的行动。我将严守党的政治纪律和政治规矩，强化“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“四个服从”，坚定不移、旗帜鲜明地同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，用实际行动维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。二要团结协作干事业，始终保持高质量发展的目标追求。我将接好历史的接力棒，跑好时代的接力赛，着力提高省委把方向、谋大局、定政策、促改革的能力和定力，团结带领省委一班人，紧紧依靠省人大、省政府、省政协领导班子，充分发挥各民主党派、工商联、人民团体和驻青部队的重要作用，认真听取老领导老同志的真知灼见，向实践学习，向人民学习，尊重集体，尊重规律，善待干部，关爱群众，与全省人民一道，在历届省委打下的坚实基础上，再接再厉，不动摇、不懈怠、不折腾，以功成不必在我的境界，保持青海工作的连续性、稳定性、传承性，一步一个脚印办好青海的各项事情，续写好热爱青海、建设青海、奉献青海的新篇章。我将认真学习贯彻全国“两会”精神，特别是习近平总书记在闭幕大会上发表的重要讲话和在参加五个代表团审议时的重要讲话精神，认真学习领会贯彻宪法修正案、监察法、各项报告精神和国家机构改革要求，落实新发展理念，坚持以人民为中心的发展思想，以“四个转变”全面落实“四个扎扎实实”重大要求，深入实施“五四战略”，凝心聚力打赢“三大攻坚战”，进一步深化改革、扩大开放、强化创新、保护生态、改善民生，推动青海经济高质量发展，加强民主政治建设，实现社会长治久安，切实增强各族群众的获得感、幸福感、安全感，确保党中央各项决策部署在青海落地生根、开花结果。三要聚精会神抓党建，始终保持政治生态的绿水青山。我将把抓好党建作为最大政绩，全面贯彻落实新时代党的建设总要求，坚持和加强党的全面领导，切实增强抓好党的建设的思想自觉、政治自觉、行动自觉。把党的政治建设摆在首位，把学习《党章》、贯彻《准则》作为学习贯彻十九大精神的重要内容，作为推进“两学一做”学习教育常态化制度化和做好即将在全党开展的“不忘初心、牢记使命”主题教育的重要举措，健全完善长效机制，做到思想建党和制度治党同向发力。坚持党管干部原则，坚持德才兼备、以德为先，坚持五湖四海、任人唯贤，坚持事业为上、公道正派，把好干部标准落到实处，着力建设政治过硬、本领高强、适应新时代要求、符合青海实际的干部队伍。用心用力抓好基层组织建设，引导全省各级党组织、广大党员干部群众忠诚核心、追随统帅、拥戴领袖。我将认真践行忠诚老实、公道正派、实事求是、清正廉洁的价值观，严格要求自己，严格执行中央八项规定和廉洁自律准则，厚道做人，公道做事，廉洁做官，始终对权力、对群众、对党纪国法保持一颗敬畏之心，把党的纪律建设挺在前面，肩负起爱党、忧党、兴党、护党政治责任，推动全面从严治党向纵深发展、向基层延伸，切实加强对权力运行的制约和监督，加大力度推进党风廉政建设和反腐败工作，培育和弘扬社会主义核心价值观，保持住、巩固好青海风清气正、和谐气顺的良好政治生态，用忠诚干净担当诠释初心和践行使命，以实际行动回报党中央和全省人民的信任和重托。

新任四川省委书记彭清华

3月21日上午，四川省召开全省领导干部会议，宣布中央关于四川省委主要负责同志职务调整的决定。

全国人大常委会副委员长王东明主持会议并讲话。中央组织部分管日常工作的副部长姜信治宣布中央决定并讲话。四川省委书记彭清华，省委副书记、省长尹力出席会议并讲话。省政协主席柯尊平、省委副书记邓小刚等出席。

王东明（右）与彭清华

姜信治宣布了中共中央决定：王东明同志不再兼任四川省委书记、常委、委员职务，彭清华同志任四川省委委员、常委、书记。

王东明在讲话中说，坚决拥护、完全服从中央决定。2012年11月担任四川省委书记以来，我始终牢记习近平总书记的教诲和党中央要求，如履薄冰、如临深渊、昼夜兼程，不敢有丝毫懈怠。五年多来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，省委团结带领全省广大干部群众，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”，坚定维护习近平总书记在党中央和全党的核心地位，坚定维护党中央权威和集中统一领导，坚定用习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对四川的重要指示批示精神统揽各项工作，真抓实干，全省经济综合实力和竞争力大幅提升，人民群众获得感幸福感安全感显著增强，全省政治生态发生可喜变化，广大干部群众保持了奋发有为、昂扬向上的精神面貌，治蜀兴川各项事业不断取得新进展。成绩来之不易，是以习近平同志为核心的党中央坚强领导、亲切关怀、大力支持的结果，是习近平新时代中国特色社会主义思想科学指引的结果，是全省上下凝心聚力、苦干实干的结果，是社会各界、各个方面广泛参与、大力支持的结果。

王东明说，回首在四川工作的这段历程，我永远铭记和衷心感谢以习近平同志为核心的党中央关心关怀和大力支持，永远铭记和衷心感谢乐观勤劳、善良可爱的四川人民，永远铭记和衷心感谢并肩战斗的各位同事和全省各级党员干部。五年多来，我走遍了天府四川的山山水水，在这片充满希望的广阔土地上，倾注了自己全部的心血和汗水，贡献了自己全部的智慧和力量，深深地爱上了这片充满生机活力、蕴藏巨大潜力的广阔土地，对四川的父老乡亲、对团结共事的各位同志、对四川的广大干部，都产生了难以割舍的感情和深深的眷念。无论走到哪里，我都会永远热爱四川、关注四川、关心四川、支持四川。衷心祝愿48.6万平方公里的巴蜀大地更加美丽繁荣和谐！衷心祝愿9100多万可爱的四川人民生活更加安逸！衷心祝愿同志们工作顺利、身体健康、阖家幸福。

王东明说，当前，四川发展已站在新的起点上。我坚信，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，在习近平新时代中国特色社会主义思想科学指引下，以彭清华同志为班长的省委一定能够团结带领全省各族干部群众，重整行装再出发，推动治蜀兴川再上新台阶、加快建设美丽繁荣和谐四川，为实现中华民族伟大复兴的中国梦作出新的更大贡献。

彭清华在讲话中说，我完全拥护、坚决服从中央的决定。王东明同志担任四川省委书记五年多来，团结带领四川省委一班人，坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党中央各项决策部署，充分调动全省广大干部群众的积极性主动性创造性，迎难而上、砥砺奋进，推动四川经济实力迈上新台阶，给我们留下了好作风、好思路、好经验、好势头。期盼东明同志到新的领导岗位后继续关心支持四川，对四川工作给予更多指导和帮助。

彭清华说，习近平总书记对四川工作高度重视，作出一系列重要指示，特别是2018年2月亲临四川视察，提出了推动治蜀兴川再上新台阶的总体要求和“五个着力”的重点任务，立意高远、指引明确，是习近平总书记为四川改革发展量身定做的“定盘星”，是习近平新时代中国特色社会主义思想的“四川篇”。中央决定我担任四川省委书记，我深感责任重大，一定和省委班子成员一道，树牢“四个意识”，增强“四个自信”，把习近平总书记重要指示精神作为做好新时代四川工作的根本遵循，深深扎根巴蜀大地，全力服务四川人民，一张蓝图绘到底，推动治蜀兴川再上新台阶。我们要着力抓好党的十九大和全国“两会”精神贯彻落实，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导；着力推动经济高质量发展，加快建设经济强省；着力实施乡村振兴战略，擦亮农业大省金字招牌；着力保障和改善民生，让人民生活得更加安逸舒适；着力加强党的政治建设，全力支持、密切配合中央巡视组巡视工作，营造风清气正的良好政治生态，扎扎实实把习近平总书记为四川勾画的美好蓝图变成现实。

彭清华说，作为四川省委主要负责人，我将认真履行第一责任人的职责，带头坚定理想信念，带头强化政治责任，带头增强履职能力，带头扎实改进作风，带头落实中央八项规定精神，带头廉洁自律，永葆共产党人的政治本色，真诚接受并欢迎全省广大干部群众的批评监督。

新任广西壮族自治区党委书记鹿心社

3月21日上午，广西壮族自治区召开全区领导干部会议。中央组织部副部长兼干部二局局长吴玉良同志出席会议并宣布中央决定：鹿心社同志任广西壮族自治区党委委员、常委、书记，彭清华同志不再担任广西壮族自治区党委书记、常委、委员职务。鹿心社、陈武同志分别讲话。

鹿心社表示，完全拥护、坚决服从中央决定，衷心感谢以习近平同志为核心的党中央的信任。近年来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，以彭清华同志为班长的自治区党委团结带领全区各族干部群众认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻习近平总书记对广西工作的重要指示精神，全面落实“三大定位”新使命和“五个扎实”新要求，着力营造“三大生态”、加快实现“两个建成”，锐意进取，真抓实干，扎实推进富民兴桂，推动全区经济社会发展和党的建设取得显著成效。彭清华同志政治坚定、思路清晰、经验丰富、勤勉务实、作风民主，驾驭全局和统筹协调能力强，为广西发展倾注了大量心血和智慧，作出了重要贡献。我们对彭清华同志表示衷心感谢和崇高敬意，真诚祝愿彭清华同志在新的岗位为党和人民事业作出更大贡献。

鹿心社说，中央决定由我任广西壮族自治区党委书记，这是中央对我的信任和重托，我为在广西发展的关键时期来为广西各族人民服务感到高兴，也深感责任重大、使命光荣。从今天开始，我就是广西人。我一定尽快熟悉情况，适应岗位要求，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，团结带领自治区党委一班人，紧紧依靠全区各族干部群众，在历届自治区党委、政府班子打下的良好工作基础上，努力把富民兴桂事业推向前进，不辜负党中央的重托和全区各族人民的期望。

一是始终对党忠诚，牢固树立“四个意识”。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，坚决贯彻落实党中央的各项决策部署，在任何时候任何情况下，都做到政治信仰不变、政治立场不移、政治方向不偏。

二是践行为民宗旨，不断增进人民群众福祉。始终把人民放在心中最高的位置，站在群众立场上想问题、作决策、干事情，真诚倾听群众呼声、真实反映群众意愿、真情关心群众疾苦，千方百计解决好人民群众关心的现实问题，全力维护民族团结和社会稳定，切实提高人民群众的获得感幸福感安全感。

三是坚持求真务实，全力以赴推进改革发展。始终坚持解放思想、实事求是、与时俱进，大力弘扬改革创新的时代精神，出实招、办实事、求实效，不图虚名、不务虚功，敢于担当、勇于作为，攻坚克难、较真碰硬，以永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态，坚定不移全面深化改革开放，坚定不移推进高质量发展。

四是加强民主团结，营造合作共事良好氛围。认真贯彻民主集中制，讲原则、讲大局、讲团结，大力弘扬广西领导干部合作共事的好传统好风气，自觉维护班子的团结统一，大力营造互相尊重、彼此理解，包容协作、和谐相处的工作氛围，与大家同心同德，齐心协力把广西的事情办好。

五是严格廉洁自律，永葆共产党人政治本色。牢记初心使命，强化政德修养，把廉洁自律作为为官从政基本准则，带头贯彻中央八项规定精神，认真履行党风廉政建设责任制，严格遵守廉洁从政各项规定，从严要求自己，从严要求家属和身边工作人员，敬畏权力，管好权力，慎用权力，主动接受各方面监督，堂堂正正做人，干干净净做事。

鹿心社强调，全区各级党组织和广大党员干部要深入学习贯彻党的十九大和全国两会精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对广西工作的重要指示精神，全面落实“三大定位”新使命和“五个扎实”新要求，不断开创广西各项事业发展新局面。要旗帜鲜明讲政治，牢固树立“四个意识”，始终坚持“四个自信”，坚决维护核心拥戴核心捍卫核心，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，确保党中央的各项决策部署在广西不折不扣落到实处。要深入贯彻新发展理念，坚持质量效益优先，深入实施创新驱动发展战略，加快产业结构转型升级，做实做强做优实体经济，大力培育新产业、新动能、新增长极，加快构建现代化经济体系，扎实推进经济高质量发展。要坚定不移深化改革开放，深入推进重点领域改革攻坚，充分发挥沿海沿江沿边优势，释放“海”的潜力，激发“江”的活力，做足“边”的文章，加快建设中国—东盟自贸区先行示范区，在“一带一路”建设中发挥更大作用。要坚持以人民为中心的发展思想，全面提高保障和改善民生水平，积极构建共建共治共享的社会治理格局，特别是坚持把脱贫攻坚同实施乡村振兴战略有机结合起来，坚决打赢脱贫攻坚战，促进民族团结、边疆稳固，让各族人民过上更加幸福美好的生活。要深入推进全面从严治党，认真落实新时代党的建设总要求，坚持以政治建设为统领，坚持法治与德治并举，坚持正确用人导向，切实加强领导班子和干部队伍建设，持之以恒正风肃纪，营造风清气正的政治生态和干事创业的良好环境。

鹿心社表示，党中央对广西发展寄予厚望，全区各族人民对我们工作充满期待。全区上下要团结一心、矢志不渝，锐意进取、苦干实干，一步紧跟一步行、撸起袖子加油干，以时不我待、只争朝夕的精神，奋力谱写新时代广西发展新篇章，为决胜全面建成小康社会、夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利、实现中华民族伟大复兴的中国梦作出新的更大贡献。

新任江西省委书记刘奇

3月21日，中共江西省委召开全省领导干部会议，中央组织部副部长齐玉同志出席会议并宣布中央决定：刘奇同志任江西省委书记，鹿心社同志不再担任江西省委书记、常委、委员职务。

齐玉、刘奇分别讲话。

刘奇说，我完全拥护、坚决服从中央的决定。中央决定由我任省委书记，这是习近平总书记的重托和党中央的信任，我深感责任重大、使命光荣。我一定尽心竭力、忠于职守，与全省广大干部群众一起干出优异的成绩，回报习近平总书记，回报党中央，回报这片红土地。刘奇说，鹿心社同志来江西工作多年，尤其是担任省委书记以来，团结带领省委一班人，全面落实中央各项决策部署，科学把握省情实际，提出决胜全面建成小康社会、建设富裕美丽幸福现代化江西奋斗目标，明确“创新引领、绿色崛起、担当实干、兴赣富民”工作方针，扎实推进改革创新、产业转型、生态文明建设、脱贫攻坚、从严治党等各项工作，为推动江西经济社会发展倾注了大量心血，作出了重要贡献。

刘奇说，江西是浸透着革命烈士鲜血的红土圣地，绿水青山辉映着先烈英灵，千里赣江激荡着英雄的交响，红色基因植根血脉，处处彰显着我们党的初心和使命。伟大的井冈山精神、苏区精神给我深刻的灵魂洗礼，激励我坚定理想信念。习近平新时代中国特色社会主义思想，使我充盈着深沉的历史使命感，让我始终保持前进的力量。两年来，作为一个“进口老表”，我已深深爱上了这片红土圣地，深深爱上了勤劳质朴的江西老表，我为能够亲身参与江西决胜全面小康的历史进程深感自豪。现在，工作岗位发生了变化。我将始终牢记习近平总书记的教诲和党中央的重托，保持昂扬向上的精神状态，发扬真抓实干的良好作风，一如既往、脚踏实地为江西发展进步贡献智慧力量。

刘奇说，党的十九大鲜明标定，中国特色社会主义进入了新时代。刚刚闭幕的十三届全国人大一次会议，通过了宪法修正案，全票选举习近平总书记为国家主席、中央军委主席。踏上新征程，有习近平总书记掌舵领航，有以习近平同志为核心的党中央坚强领导，有习近平新时代中国特色社会主义思想光辉指引，我们正处于一个大有可为的历史机遇期。在这样的关键节点、关键时期，接过江西事业发展的“接力棒”，我倍感责任、压力和使命重大，唯恐能力不足。我一定始终深怀敬畏之心，夙夜在公，毫不懈怠，一定虚心向各位老领导、老同志、班子成员和广大干部群众学习，一定不断充实自己、提高领导能力和工作水平，恳请大家一如既往支持帮助我。

刘奇说，新时代赋予新使命、呼唤新作为。我们要始终牢记习近平总书记对江西工作的殷殷嘱托，主动适应经济发展新常态，着力推动老区加快发展、着力推动生态环境保护、着力推动作风建设，坚持用新发展理念引领发展行动、坚持做好农业农村农民工作、坚持把共享理念落到实处、坚持弘扬井冈山精神，只争朝夕、善作善成，用担当和实干把总书记为我们擘画的美好蓝图一步一步变为现实。

——我们要坚定不移维护、拥戴、紧跟万众爱戴的人民领袖习近平总书记，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，以江西4600万干部群众的实际行动，让习近平新时代中国特色社会主义思想在赣鄱大地落地生根、开花结果。

——我们要坚定不移推动高质量发展，坚持以新发展理念引领发展实践，强化创新驱动，狠抓改革攻坚，加快培育新动能，努力绘就江西高质量发展的新图景。既要有“功成不必在我”的境界和胸襟，更要有“成功路上必有我”的决心和作为，既做显绩、更求潜绩，每年干好几件有力推动发展全局的事情。

——我们要坚定不移做好治山理水显山露水文章，真正把“绿水青山就是金山银山”的理念内化于心、外化于行，全力推进国家生态文明试验区建设，推动绿色崛起，奋力打造美丽中国“江西样板”，让赣鄱大地成为人们深深向往的生态家园。

——我们要坚定不移践行以人民为中心的发展思想。树高万丈不离根，花开千层不离心。要始终与人民心心相印、同甘共苦、团结奋斗，一心一意为人民办实事，尤其要抓好脱贫攻坚这个头等大事和第一民生工程，用勤劳的双手共同托举全面小康梦，让老区人民过上更加富裕幸福的生活。

——我们要坚定不移推进全面从严治党，坚持党对一切工作的领导，不断加强政治建设，认真组织“不忘初心、牢记使命”主题教育，驰而不息推进党风廉政建设，像呵护山清水秀的自然生态一样营造风清气正的政治生态。要坚持以好干部标准选人用人，锻造讲忠诚、守信仰、心胸宽、肩膀硬、有本事的干部队伍，着力改进工作作风，说实话、办实事、求实效，汇聚起干事创业的强大正能量。

刘奇说，我坚信，有以习近平同志为核心的党中央坚强领导和深切关怀，全省上下团结一心、拼搏奋斗，就一定能够攻坚克难、破浪前行，不断夺取江西改革开放和现代化建设的新胜利。

刘奇最后说，作为省委书记，面对为革命作出过重大贡献和巨大牺牲的老区人民，想到九泉之下的26万有名有姓的革命英烈和无数无名英烈，我深知责重如山，唯有发奋工作、造福老区，与全省干部群众同呼吸、与江西发展共命运，努力走好新时代的“长征路”，当好新时代的“答卷人”，才能不辜负以习近平同志为核心的党中央的关怀与重托，不辜负全省人民的信任与期待。我将始终把习近平总书记强调的“信念过硬、政治过硬、责任过硬、能力过硬、作风过硬”作为座右铭，时时处处以身作则、当好表率。带头强化“四个意识”、坚定“四个自信”，深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，把忠诚刻在灵魂深处、书写在实际行动上，任何时候、任何情况下都始终当好政治上的“明白人”；带头担当实干，坚持发展为先、实干为本，言必信、行必果，不轻诺、诺必践，深入调查研究，沉心静气谋事做事，努力创造经得起实践、人民、历史检验的工作实绩；带头坚持民主集中制，广泛调动各方面积极性，把全省干部群众拢在一起，将全部心思和精力凝聚到造福老区人民的事业上；带头严守法纪，自觉践行“三严三实”，大力弘扬井冈山精神和苏区精神，厚立从政之德，多积尺寸之功，永葆清廉本色，全心全意为江西老表服务。

责任编辑：张玉