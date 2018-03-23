美国对华开打贸易战 中国如何奉陪到底？

原标题：美国对华出手！中国如何奉陪到底？

美国总统特朗普当地时间22日中午在白宫签署针对中国的总统备忘录，宣布基于“301调查”结果，将对约600亿美元进口自中国的商品加征关税，对中资投资美国设限并在世贸组织采取针对中国的行动等。

中国随即作出回应。中国驻美大使馆发表声明说，中方不希望打贸易战，但绝不惧怕贸易战，有信心、有能力应对任何挑战。如果美方执意要打，我们将奉陪到底，并采取所有必要措施坚决捍卫自身合法权益。

几个小时后，中国商务部公布针对美国进口钢铁和铝产品232措施的中止减让产品清单，拟对约30亿美元自美进口商品加征关税。

美国想干什么？

据彼得森国际经济研究所统计，迄今为止美国已120多次举起301调查“大棒”。中国国际经济交流中心战略研究部研究员张茉楠称，美国意在通过301调查向中国施压换取让步。但中国绝不会屈从压力，在国家利益上妥协。

对外经济贸易大学中国WTO研究院院长屠新泉也表示，美国此举是“老脑筋”，把上世纪80年代的老办法搬到现在，是对时代也是对中国的误解。中国在经济上不依附美国，完全会独立自主做出决策。

中国底气如何？

面对贸易战，中国有底气，也有底牌。

底气之一，在于中国有巨大的市场。

据官方数据，中美建交近40年，双边贸易规模增长了232倍，双向投资累计超过2300亿美元。随着中国经济走向高质量发展，今后中美贸易投资将有更多新增长点和新机遇。

在2018年政府工作报告中，中国明确提出要建设国际一流营商环境，全面放开一般制造业，扩大电信、医疗、教育、养老、新能源汽车等领域对外开放，并承诺强化知识产权保护。

张茉楠表示，中国已经表现出扩大开放的坚定决心，这会给美国以及世界带来更多发展机遇。中国市场的巨大潜力是任何一个国家都无法忽视的。

底气之二，在于中国承受损失的能力更强。

在中国人民大学重阳金融研究院执行院长王文看来，从长远看，由于中国经济的弹性以及增长与发展的巨大潜力，“美国终将承受更坏的结果”。

中国商务部研究院国际市场研究所副所长白明亦认为，考虑到中国产业体系完整，是世界上唯一拥有联合国产业分类中全部工业门类的国家，不像部分发达国家存在明显短板。一旦双方在贸易问题上交恶，“美国遭受的损失未必比中国小。”

屠新泉称，贸易战关键的不是损失，而是承受损失的能力。“中国承受损失的能力比美国强。”

中国能打什么牌？

第一张牌，是限制进口美国商品。

美国对华贸易依存度不低。目前，中国是美国除北美地区外最大的出口市场，也是美增长最快的主要出口市场之一。

据中方统计，最近10年间美国对中国出口年均增长11%，几乎是同期中国对美国出口年均增速的两倍。美国62%的大豆、14%的棉花、25%的波音飞机、17%的汽车、15%的集成电路出口目的地都是中国。

另据美国官方数据，2016年中国是美国农产品第二大出口市场，占美国农产品出口的15%；每个美国农民平均向中国出口农产品约1.2万美元。

在此情况下，限制进口美国农产品和高端制成品将是中国的一大“王牌”。

中国已经打出了这张牌。最新公布的清单暂定包含7类、128个税项产品，按2017年统计，涉及美对华约30亿美元出口。第一部分共计120个税项，涉及美对华9.77亿美元出口，包括鲜水果、干果及坚果制品、葡萄酒、改性乙醇、花旗参、无缝钢管等产品，拟加征15%的关税。第二部分共计8个税项，涉及美对华19.92亿美元出口，包括猪肉及制品、回收铝等产品，拟加征25%的关税。

第二张牌，是削减对美国出口。

美国现为中国最大出口市场。家电、玩具、鞋靴……各种性价比高的“中国制造”给普通民众特别是中低收入者带来了不小实惠，而这部分人正是特朗普着意要迎合的对象。

据官方数据，中国的家具玩具、鞋靴伞等轻工产品和皮革制品箱包占美国进口市场的60.4%、58.3%和53.3%，具有绝对竞争优势。中国同时也是美国机电产品、纺织品及原料、贱金属及制品和塑料橡胶的首位进口来源国。

据美中贸易全国委员会数据，2015年典型的美国家庭年收入约为5.65万美元，对华贸易平均为每个家庭每年节省850美元。牛津研究院估计，中国的低价商品将美国消费物价水平降低了1%-1.5%。

“试想，美国老百姓正翘首以待特朗普贸易新政能改善他们境遇时，中美贸易战却给其福利造成了损失。在福利预期较为刚性的情况下，哪怕是不太大的损失都是难以接受的。”交通银行首席经济学家连平说。

专家称，中国反击的目的是让美国意识到贸易战不可取，中美经贸合作唯有相向而行，回到正确轨道，才能惠及两国和世界。

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责任编辑：张建利