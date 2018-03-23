美对中国商品加征关税 中国国际商会：强烈反对

来源：中国之声

原标题：中国国际商会今天代表中国工商界对美国政府拟采取的保护主义措施表示坚决反对

中国国际商会副会长陈洲表示，301调查结果严重缺乏事实基础和证据支撑。中国国际商会代表中国工商界参加了此次调查，先后提交近1000页的抗辩材料，证明相关指控不能成立。陈洲说：中美企业之间的技术转让系由企业平等协商、自主决定、有偿交易，不存在政府强制和干预。中国企业到美国开展投资和收购，是全球经济一体化大背景下的企业自主选择，遵循商业考虑和市场化原则，相关交易遵守美国法律，并为美国创造了大量就业岗位。事实上，在美国公众向美国政府提交的数十份评论意见中，也没有任何实质性证据支持所谓的“强制技术转让”等指控。相反，绝大多数的评论意见认为中国的知识产权保护状况已得到显著改善。近日，美国数十家商协会再次敦促政府不要对华采取加征关税等措施。美方拟采取的单边措施与其国内主流民意背道而驰。中国国际商会注意到中国政府已表明将采取必要措施、坚决捍卫自身合法权益的立场，我们对此完全支持，同时也强烈呼吁美国政府与中国政府一道，以建设性的方式解决分歧，避免“贸易战”的爆发，营造具有确定性的、法治化的国际营商环境，维护中美工商界的共同利益。 （记者：丁飞）

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责任编辑：桂强