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专家：贸易战很可能把美国拽入衰退期

专家：贸易战很可能把美国拽入衰退期
2018年03月24日 16:42 央视财经频道
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　　原标题：清华大学国家金融研究院院长朱民：贸易战很可能把美国拽入衰退期

　　24号上午，央视财经对清华大学国家金融研究院院长朱民进行专访，朱民表示：美国打贸易战不符合世界公理，也对其不利，同时破坏全球经济贸易规则。中美贸易战一旦打响，美方将会是受伤更大的一方，贸易战很可能把美国拽入衰退期。朱民表述，贸易摩擦仍有90天窗口期，他认为90天后，贸易战全面打响的可能性不大。对于中美贸易政策，中方只对美方约30亿美元的产品加政关税。中国这样做是采取了一种理性成熟的态度，传递出来希望沟通的信息。此外，朱民观察到，美国企业家都认为特朗普有不可预测性，大多数持有不支持声音。

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责任编辑：桂强

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