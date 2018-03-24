崔天凯的22年:被美媒称是最了解美国的中国外交官

原标题：崔天凯的22年

撰文 | 董鑫

这两天，随着“301调查”的发酵，有个人火了。

中国驻美大使崔天凯在接受CGTV采访时表示，中国无意和任何国家打贸易战，但是如果对方挑衅，中国将“奉陪到底”，“看谁真正坚持到最后”。

你可能知道，这不是美国第一次针对知识产权问题挑战中国，但你或许想不到，这也不是崔天凯第一次回应美国对华贸易打击措施问题。

从“平等协商”到“奉陪到底”

1996年5月16日，中美知识产权谈判未取得进展，美国单方面宣布对华贸易报复措施。

第二天的记者会上，时任外交部新闻发言人崔天凯在记者会上就此事回应。他表示，中美双方在知识产权领域存在的分歧，只能通过平等协商来解决，而不应采取施压和报复的强权手段，对抗绝对没有出路。

2018年3月23日，美国总统特朗普签署总统备忘录，将对从中国进口的商品大规模征收关税，并指责中国“窃取美国知识产权和技术”。

同日，已在驻美大使任上五年的崔天凯在接受CGTV采访时表示，美国应该意识到，现在世界变化了，如果美国觉得技术都是自己一家的，这种态度就是“歧视他国”，是无知的表现。

啧啧，大概历史总是惊人巧合，但又如此风云变幻。

一张图感受一下22年的对比。

不懂日语的驻日大使

崔天凯第一次引起媒体集中关注是在2007年。当年9月30日，55岁的崔天凯被正式任命为驻日特命全权大使。

当时，经过安倍晋三作为前首相的“破冰之旅”和随后时任国务院总理温家宝的“融冰之旅”，中日关系开始转暖。有在日本的中国留学生就曾经评价过，“崔大使赶上了好时候。”

不过，这位第十任中国驻日大使自曝，他从未学过日语。但是，崔天凯却是第一位拥有美国硕士学位的驻日大使。

1952年，崔天凯出生在上海，从1969年到1974年他都在黑龙江农村插队。

1974年，崔天凯进入华东师范大学（华东师范大学在1972年5月-1980年7月改名为上海师范大学）外语系英语专业学习，1978年之后又相继在该校外语系和北京外国语大学联合国译员培训中心进修。

学成之后，他踏入外交领域，第一个身份是“联合国总部秘书处会议服务司中文处译员”。

1986年，已经是外交部国际司三等秘书崔天凯再次回到校园，在美国约翰·霍普金斯大学国际问题高级研究院学习，并获得了国际公共政策硕士学位。2007年，该校公共交流和市场部部长克鲁伯斯在接受《中国新闻周刊》采访时介绍，至少有9年公共事务管理和工作经验的优秀人才才能读这个专业。

2007年10月，就任驻日大使之后，崔天凯来到东京华侨会馆，第一次以大使身份出席活动，他对在座日本侨胞坦诚，自己从没有过在日本长期学习和工作的经验，也从未学过日语，要像“小学生”一样向“老师”学习。

△2005年，时任外交部亚洲司司长崔天凯参加中日两国

有关东海油气田开发问题磋商会谈

不过，不会讲日语倒不会成为崔天凯的工作障碍。毕竟，日本很多政要都有过留学英美的经历。更重要的是，从2003年到2006年，崔天凯出任外交部亚洲司司长，主要负责的就是中国对日外交工作，那几年中日关系的曲折发展，崔天凯都参与其中，且扮演重要角色。

吃遍外交部周边快餐店

2009年，在驻日大使这个位置两年之后，崔天凯离任，重回外交部，出任副部长。

2011年，时任美国驻华大使骆家辉来北京上任，因为乘坐经济舱受到不少赞誉。在2013年的全国两会上，面对记者提问，崔天凯表示，骆家辉有作秀的成分，但外交官“作秀”并非一无是处。

我跟骆家辉当面说过，星巴克我自己去过无数次，花自己的钱，以后也拍张照片放网上。外交部周边快餐店我了如指掌，每家我都吃过很多次，都是自己花钱，加班自己跑去吃快餐，只是没到网上说而已。

他（骆家辉）的有些手法我们也不是不可以考虑，中国外交官在美国，也注意节约、环保，做了很多好的事情，我们觉得是应该的。其实有时为了让大家都能做好事，有更多影响，可以宣传一下。

2013年全国两会之后一个月，崔天凯第二次引起媒体集中关注。

当年4月2日，61岁的崔天凯从美国纽约乘坐火车抵达华盛顿，履新中国驻美国大使。巧合的是，他又是第十任。彼时的崔天凯已经一头银发，也有了半辈子的外交生涯。

这次履新美国，崔天凯驾轻就熟。

在担任外交部副部长期间，崔天凯主管美洲和大洋洲地区，多次往返于太平洋两岸，与当时执政的奥巴马外交团队已打交道多年，参与并主持了多项中美间重要对话。在2012年10月，他还与时任美国助理国务卿坎贝尔共同主持了第四次中美亚太事务磋商。

更不要说，中国驻美国大使馆位于华盛顿，而崔天凯曾经就读的约翰·霍普金斯大学位于马利兰州巴尔的摩市，两地相距只有60多公里，车程1小时。

政知圈（微信ID：wepolitics）发现，《纽约时报》给出的评价更直接。

2013年6月7日，《纽约时报》发表题为《崔天凯，沟通中美的外交能人》的文章，称崔天凯是最了解美国的中国外交官，作为中国外交部的高级官员。文章指出，崔天凯参加过无数国际会议，他曾在这些会议上与美国外交人员展开较量，而且总能消除差异。

外交领域的“问题杀手”

担任驻日大使期间，日本外交圈子就对崔天凯有极好的评价。中国专家则认为，崔天凯处理问题能力很强，属于“问题杀手”。

讲个故事。

2008年1月，日本厚生省向中国通报，日本发生消费者食物中毒事件，疑为食用了被农药甲胺磷污染的中国出口速冻水饺。中国驻日本大使馆网站发布消息称，已立即暂停有关企业的生产和出口，对有关企业的产品进行抽样检测。

虽然个别原因造成的偶然事件，但在当时给日本居民造成了所有的中国食品都不安全的感觉。

2月，时任驻日大使崔天凯到访西日本地区最大的华侨聚居地神户，在神户中华街上的老字号东荣酒家，和神户华侨总会会长鲍悦初、株式会社东荣商行代表王锐辉等当地华侨代表一边吃饺子一边交谈，而且这些饺子都是在中国手工制作的速冻饺子。

日本《关西华文时报》的报道称：崔天凯大使边吃边称赞“好吃极了！”

就任驻美大使之后，谈及中美关系，他也多次“语出惊人”。

2015年10月，崔天凯接受美国有线电视新闻网（CNN）阿曼普栏目采访，就美国军舰进入中国南沙群岛有关岛礁邻近海域阐明中方严正立场。CNN主播称，中国不能根据多年前的一个地图来制定南海政策。崔天凯回应，“你不能这样说，如果我们回到多年前，当时还没有美国呢。”

2017年10月，崔天凯在中国驻美使馆接受中外媒体集体采访，在被问及美方人士批评中国对周边国家实行“掠夺性”经济政策时，崔天凯表示，美方一些人在批评中国的时候，应该自己照照镜子，他们批评中国的话可能正是在描述自己。

2018年2月，在中国驻美使馆举办的面向华人华侨的春节招待会上，崔天凯表示，目前有些人对快速崛起的中国感到恐慌，这完全是杞人忧天。

有意思的是，如此强硬的外交官，在上任之前还被媒体问及如何回应“我国外交政策过于软弱”的批评，有声音认为外交部门“强烈谴责多，实际行动少”。

在回应中，崔天凯把中国比作金庸小说中的“大侠”，称“真正的大侠从来不会两句话不合心意，就拔出剑来砍，那都是二三流的角色”。

那么，此番301调查事件，中美之间“大侠过招”，双方拔剑还是收剑？

政知圈（微信ID：wepolitics）也在等待答案。

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责任编辑：桂强