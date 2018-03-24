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刘鹤又一个重要身份:中美全面经济对话中方牵头人

刘鹤又一个重要身份:中美全面经济对话中方牵头人
2018年03月24日 14:01 澎湃新闻
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　　原标题：刘鹤的又一个重要身份：中美全面经济对话中方牵头人

中央政治局委员、国务院副总理、中财办主任、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤。 澎湃新闻记者 赵昀 图　　中央政治局委员、国务院副总理、中财办主任、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤。 澎湃新闻记者 赵昀 图

　　据新华社报道，3月24日上午，中央政治局委员、国务院副总理、中财办主任、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤应约与美国财政部长姆努钦通话。

　　刘鹤表示，美方近日公布301调查报告，违背国际贸易规则，不利于中方利益，不利于美方利益，不利于全球利益。中方已经做好准备，有实力捍卫国家利益，希望双方保持理性，共同努力，维护中美经贸关系总体稳定的大局。双方同意继续就此保持沟通。

　　值得注意的是，此次与美国财政部长姆努钦通话，刘鹤有一个重要身份——中美全面经济对话中方牵头人。

　　决策（juecezazhi）发现，此次报道是十三届全国人大闭幕后，刘鹤首次以中美全面经济对话中方牵头人的身份出现在公开报道中。这也是刘鹤第二次以此身份出现在公众视野中，前一次是2月27日至3月3日，刘鹤以中共中央政治局委员、中央财经领导小组办公室主任、中美全面经济对话中方牵头人的身份访问美国。

　　梳理发现，今天的报道也是两会后，刘鹤第二次以国务院副总理身份出现在公开报道中，此前的一次是在3月20日，十三届全国人大一次会议举行总理记者会，国务院总理李克强会见中外记者，并回答记者提问。国务院副总理韩正、孙春兰、胡春华、刘鹤参加。

　　来源：决策杂志微信公众号

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责任编辑：张玉

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