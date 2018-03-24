刘鹤任副总理后首与美财长通话 应约有何潜台词

原标题：副总理刘鹤周六的电话

撰文 | 李游

周六的上午，副总理刘鹤有通电话。

新华社3月24日上午10时39分的消息，3月24日上午，中央政治局委员、国务院副总理、中财办主任、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤应约与美国财政部长姆努钦通话。

周六上午的电话

这是刘鹤出任国务院副总理以来，首次与美国财政部长通电话。

3月19日，经国务院总理李克强提名，大会投票表决，决定韩正、孙春兰、胡春华、刘鹤为国务院副总理。

五年前，汪洋出任国务院副总理后，与美国财长的第一通电话，是履新2个月后。2013年5月9日，汪洋与时任财政部长雅各布·卢通话。

从时间看，刘鹤履新后与美国财长的第一通电话，时间稍早。在出任副总理的第一个星期，他就“应约”通了电话，履职是个周一，这通电话在周六。

通话的内容，是大家最近都十分关心的内容。

姆努钦向中方通报了美方公布301调查报告最新情况。刘鹤表示，美方近日公布301调查报告，违背国际贸易规则，不利于中方利益，不利于美方利益，不利于全球利益。中方已经做好准备，有实力捍卫国家利益，希望双方保持理性，共同努力，维护中美经贸关系总体稳定的大局。双方同意继续就此保持沟通。

副总理的热线

“应约”通电话，最早是从2008年开始。

《南方周末》曾引用美国《波士顿环球报》2008年2月的报道称，美国财政部长亨利·保尔森表示，将创建一条可以同中国国务院副总理直接对话的电话热线。

当年5月，新华社报道，“中国国务院副总理王岐山16日应约与美国财政部长保尔森通电话。”这是中美高层“应约”通电话的最早的公开报道。2008年3月，王岐山在换届后的新一届国务院担任副总理职务。

值得一提的是，这次通话内容不涉经济，双方谈的是四川地震。保尔森慰问的同时表示，美方愿在提供物资援助和灾后重建方面作出贡献。

当然，此前并非没有通话。

以保尔森为例，2006年9月，保尔森开始其上任后的首次访华行程，时任副总理吴仪在北京与他会谈。在会谈中，吴仪说：“我还记得7月14日曾打电话向您就任财政部长表示祝贺，我们对您的来访表示热烈欢迎。”

保尔森笑称：“我对那次电话记忆犹新，那是我上任后与国外同行最先通的电话之一，这说明中美关系的重要性。”

“应约”通话的潜台词

电话热线建立之后，王岐山与保尔森通过两次电话。

第一次是“应约”通话，第二次是“通话”。关于这两个表述的区别，政知道（微信ID：upolitics）之前请教过专家，我们报道中常见的表述，比如同xx通电话，不排除是我方提出来；如果是“应约同xx通电话”，可能是对方提出来的。

2009年，美国财政部长换人，盖特纳接任，至2013年卸任。据政知君的不完全统计，在他的任期内，王岐山与之的通话次数至少有9次。通话时间并不固定，以2012年为例，两人在2月、3月、4月连着三个月每月一通电话。

汪洋出任副总理，分管经济之后，与美国财长的通话频率更高。从2013年到2017年至少有23次。不仅如此，汪洋与美国商务部长也保持着频密的通话节奏。

姆努钦2017年2月被任命为美国财政部长，据美国财政部官网消息，他在就任后与时任国务院副总理汪洋、时任人民银行行长周小川、中央财经领导小组办公室主任刘鹤及时任财政部部长肖捷等人分别通了电话。

时间是2017年2月17日，姆努钦出任美国财长的第5天。

之后，姆努钦于2017年5月、7月先后与汪洋通了电话。

刘鹤与姆努钦的“交情”

刘鹤跟姆努钦并不陌生。

如前所述，姆努钦就任美国财政部长之后的通话名单中包括刘鹤。

这里多说一句，在刘鹤担任国务院副总理之前，他与美国财长的通话还有一次，2016年1月，美国财长雅各布·卢和中央财经领导小组办公室主任刘鹤跨洋通话。这件事当时引起了广泛关注。

回到姆努钦，实际上，就在全国两会前，应美国政府邀请，刘鹤于2月27日至3月3日访问美国。他在访问期间见到了多位美国官员，其中就包括美国财政部长姆努钦。《人民日报》的报道称，双方“就中美经贸合作及其他共同关心的重要问题举行了磋商”。

刘鹤是山西团的全国人大代表，两会期间，他在山西团的审议中主动谈及访美之行。政知道（微信ID：upolitics）当时在现场聆听了发言。

“我刚从美国回来。”刘鹤说，这次前往美国和美国政府进行了坦诚、建设性的交流，双方都表示不打贸易战，会进行进一步的沟通和深入谈判，促进双边合作。

美国财长电话的时机

姆努钦的这通电话在特朗普签署总统备忘录之后。

北京时间3月23日凌晨，美国总统特朗普签署总统备忘录，依据“301调查”结果，将对从中国进口的商品大规模征收关税，并限制中国企业对美投资并购。

也就是说，特朗普签署备忘录后24小时内，美方就主动打电话告知了中方。

姆努钦是特朗普就任美国总统后提名的财政部长。

在美国，财政部长的地位不容小觑。按照总统继任顺序，当美国总统因故发生缺位时，美国财长在继任顺序中排名第五，仅次于美国副总统兼参议院议长、众议院议长、参议院临时议长、国务卿。

几乎与这通电话同时，美国贸易代表办公室宣布，针对所谓中国的“歧视性的技术许可要求”，美国政府已提出与中方在世界贸易组织争端机制下进行磋商的要求。该办公室在声明中说，这是根据总统特朗普的指示提出的请求。

交给WTO解决会如何？

政知道（微信ID：upolitics）昨天请中国人民大学教授金海军介绍过，美国动用“301调查”大部分情况下能够达成想要的结果，尤其是对日本。中国加入WTO之后，奥巴马执政期间，曾经准备在清洁能源领域对中国进行“301调查”，但是最后美国同意交给WTO解决，并在中国作出相应措施之后停止了调查。

“这次会不会达成目的，还是要看美国的目的是什么。”金海军说。

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责任编辑：张玉