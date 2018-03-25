空军这个武器刚亮相一个月 就与海军都去了南海

原标题：重磅！海军与空军精锐到了同一个地方

来源：法制晚报

法制晚报·看法新闻 3月25日，中国空军新闻发言人申进科大校发布消息，中国空军近日组织轰-6K、苏-35等多型多架战机飞赴南海，实施联合战斗巡航。

值得注意的是，就在上个月，苏-35战机首次公开亮相，内容正是飞赴南海参加联合战斗巡航任务。

看法新闻记者还发现，就在3月23日，军方发布消息称，海军近期将在南海海域举行实战化演练。这是海军年度计划内的例行性安排，目的是检验和提高部队训练水平，全面提高打赢能力，不针对任何特定国家和目标。

（苏-35亮剑南海）

根据空军发布的消息，除了飞赴南海，轰-6K、苏-30等多型多架战机近日还飞越宫古海峡，成体系前出西太平洋开展实战化军事训练。军方对此表示，这是空军履行新时代使命任务、提升新时代打赢能力的务实行动。

特别需要指出的是，在军方发布的消息中，刚刚亮相的苏-35占据了较大篇幅。

消息称，战巡南海的空军战机中，具备制空作战和对地、海面目标精确打击能力的苏-35战机不断亮剑。苏-35战机开展实战化军事训练，有助于增强空军远程远海作战能力。

（轰-6K）

空军航空兵某旅飞行大队长王精奇表示，“列装苏-35战机以来，飞行员们在强化战斗精神上有个共识，现在钢多了，气要更多，骨头要更硬。要在传承红色基因、担当强军重任中，时刻坚定备战打仗的信念，紧贴实战需要，提高实战能力，在党和人民需要的时候不辱使命、制胜空天。”

看法新闻记者梳理发现，苏-35战机服役的消息首次公开曝光是在2018年2月7日，距今仅一个多月。当时，空军发布消息称，苏-35近日飞赴南海参加联合战斗巡航任务。

据军方介绍，苏-35是多用途战斗机，具备制空作战和对地、海面目标精确打击能力。苏-35战机开展实战化军事训练，有助于增强空军远程远海作战能力。

苏-35的战斗力到底如何？参加南海巡航，又有什么意义？很快，新华社就此采访了军事专家、空军指挥学院教授王明志。

王教授介绍，苏-35战斗机是一种典型的三代增强型多用途战斗机，突出特点是航程远、作战半径大、机动性能好、态势洞察以及信息作战能力强，同时具有很强的制空作战和对地、对海目标突击能力。

在制空作战能力方面，苏-35战机装备有多枚先进的中距空空导弹和近距格斗导弹，能够从视距外到近距对各种空中目标进行有效打击；在对地对海突击能力方面，苏-35战机具有很强的防区外精确打击能力，可以对地面目标以及海上舰船进行远程打击。

（苏-35升空）

至于苏-35加入南海战巡，王教授认为，这能够适应南海方向各种复杂的空中与海上形势，有效增强空军在南海方向维护国家主权安全和海洋权益的能力。

此外，王教授还表示，苏-35的加入向外界传递出三个方面的重要信息：一是空军有效履行新时代使命任务、坚定维护国家主权安全和海洋权益的决心；二是空军在维护国家主权安全与海洋权益方面的能力有了新的提升，先进的装备有助于锻造提升新的能力，我们不仅有决心，也有手段应对南海方向的复杂态势；三是空军将进一步加强海上方向的实战化训练，提高在海上方向特别是远洋远海的实战能力。

责任编辑：张岩