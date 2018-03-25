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这位铁腕局长两个月后再调职 曾一举查处皇家一号

这位铁腕局长两个月后再调职 曾一举查处皇家一号
2018年03月25日 18:36 新浪综合
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　　原标题：这位铁腕局长两个月后再调职

　　来源：大白新闻

　　据媒体消息，公安部副部长王小洪已任公安部党委副书记，并调整为分管日常工作的副部长，被明确为正部长级。

　　大白新闻（微信ID：dabaixinwen）了解到，这是今年以来李小洪第二次职位变动，在公安部官网领导信息中一跃列第二。据悉，一直以来，该铁腕局长是警界风云人物，因一举查处郑州“皇家一号”夜总会而备受关注。

王小洪看望慰问海淀分局因公负伤民警王小洪看望慰问海淀分局因公负伤民警

　　王小洪任公安部党委副书记

　　近日，媒体发现，公安部官网领导人信息再次更新。值得注意的是，公安部副部长王小洪排名前移，位列第二。职位说明由“副部长”变为“分管日常工作的副部长”，并担任公安部党委副书记。

　　公开资料显示，王小洪，男，汉族，1957年7月生，福建福州人，1982年12月加入中国共产党，1974年7月参加工作，中央党校经济管理专业毕业，党校大学学历。

　　福州出身的王小洪，早年从政于福建省公安系统。1974年从福建省闽侯县知青、风机厂工人开始，先后担任闽侯县公安局干部、团支部书记；闽侯县公安局副局长；福州市公安局郊区分局局长、党委书记；福州市公安局副局长、党委副书记；福州市公安局局长、党委书记、市委政法委副书记；福建省漳州市公安局局长、党委书记、市委政法委副书记、市委委员；福建省公安厅副厅长、党委委员；福建省公安边防总队第一政委、党委第一书记。

　　2011年，王小洪进入政府部门，担任厦门市人民政府副市长、党组成员、市委委员，兼任厦门市公安局局长、党委书记、市委政法委副书记。

　　2013年到2015年，王小洪调职河南，先后担任河南省人民政府省长助理、党组成员，省公安厅厅长、党委书记；省公安厅督察长，武警河南总队第一政委、党委第一书记；河南省人民政府副省长，省委政法委副书记。

　　2015年3月到2016年5月，调任北京市人民政府副市长、党组成员，市公安局局长、党委书记、督察长，市委政法委副书记。

　　2016年5月，进入国家公安部，担任公安部副部长、党委委员，兼任北京市副市长、党组成员，北京市公安局局长、党委书记、督察长兼市委政法委副书记。

　　大白新闻注意到，这是今年以来，王小洪的第二次职位变动。1月份，其刚卸任北京市副市长一职。

　　多次铁腕整治黄赌毒腐问题　

　　据了解，2013年，王小洪从福建调任河南省省长助理、省公安厅厅长3个月后，就一举端掉中原第一大会所——“皇家一号”，从此因新官上任的第一把大火备受关注。

　　在河南警界内部，王小洪还主抓“反腐”“纠风”，推行一系列内部整顿措施。2013年，河南省公安系统深入开展“正风肃纪”专项整治，排查整改各类问题1.26万个，辞退或开除民警56人，清理不合格协警1224人，调整存在突出问题的领导班子120人。当地媒体称，王小洪这一“正风肃纪”的铁腕行动，最大限度预防和减少了买官卖官等腐败问题的发生。

　　2015年，王小洪在出任北京市副市长、市公安局局长后，强力推动扫黄禁赌工作。上任一个多月，北京警方在全市开展以住宿业安全制度落实、取缔无照场所、严控涉黄、涉赌警情为重点的专项清理整治行动中，就发现存在问题场所261家，依法罚款处罚52家，责令整改204家，取缔黑开旅馆22家，行政拘留违法人员17人。一个多月内，“警方打掉卖淫嫖娼违法犯罪团伙68个，抓获涉黄违法犯罪人员600余人。”

　　王小洪点赞“朝阳群众”

　　大白新闻注意到，神秘的“朝阳群众”、“西城大妈”、“海淀网友”、“丰台劝导队”、“网警志愿者”等群众组织品牌都是在王小洪任期内“火”起来的。

　　2016年1月27日，王小洪在参加北京市人代会东城团分组审议时表示，暴恐风险是最现实的威胁和风险，光靠公安力量是不够的，要研究怎么做好群众工作。

　　“公安工作除了专业化、数据化，运用高科技手段之外，绝对不能丢掉群众路线。”王小洪说，公安工作要把立足点落在群众工作上，警力要“接地气”，派出所的定位就是组织发动群众，要改变封闭的观念，让警力下沉到社区。

　　同年3月20日，王小洪在“平安中国”网络访谈活动中表示，2015年，首都公安叫响“西城大妈”、“朝阳群众”、“海淀网友”、“丰台劝导队”、“网警志愿者”等群众组织品牌，形成了警民携手、共保平安的强大合力。[资料来源：澎湃新闻、公安部官网、环球人物、北青网等]

责任编辑：张岩

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