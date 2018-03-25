这位铁腕局长两个月后再调职 曾一举查处皇家一号

原标题：这位铁腕局长两个月后再调职

来源：大白新闻

据媒体消息，公安部副部长王小洪已任公安部党委副书记，并调整为分管日常工作的副部长，被明确为正部长级。

大白新闻（微信ID：dabaixinwen）了解到，这是今年以来李小洪第二次职位变动，在公安部官网领导信息中一跃列第二。据悉，一直以来，该铁腕局长是警界风云人物，因一举查处郑州“皇家一号”夜总会而备受关注。

王小洪看望慰问海淀分局因公负伤民警

王小洪任公安部党委副书记

近日，媒体发现，公安部官网领导人信息再次更新。值得注意的是，公安部副部长王小洪排名前移，位列第二。职位说明由“副部长”变为“分管日常工作的副部长”，并担任公安部党委副书记。

公开资料显示，王小洪，男，汉族，1957年7月生，福建福州人，1982年12月加入中国共产党，1974年7月参加工作，中央党校经济管理专业毕业，党校大学学历。

福州出身的王小洪，早年从政于福建省公安系统。1974年从福建省闽侯县知青、风机厂工人开始，先后担任闽侯县公安局干部、团支部书记；闽侯县公安局副局长；福州市公安局郊区分局局长、党委书记；福州市公安局副局长、党委副书记；福州市公安局局长、党委书记、市委政法委副书记；福建省漳州市公安局局长、党委书记、市委政法委副书记、市委委员；福建省公安厅副厅长、党委委员；福建省公安边防总队第一政委、党委第一书记。

2011年，王小洪进入政府部门，担任厦门市人民政府副市长、党组成员、市委委员，兼任厦门市公安局局长、党委书记、市委政法委副书记。

2013年到2015年，王小洪调职河南，先后担任河南省人民政府省长助理、党组成员，省公安厅厅长、党委书记；省公安厅督察长，武警河南总队第一政委、党委第一书记；河南省人民政府副省长，省委政法委副书记。

2015年3月到2016年5月，调任北京市人民政府副市长、党组成员，市公安局局长、党委书记、督察长，市委政法委副书记。

2016年5月，进入国家公安部，担任公安部副部长、党委委员，兼任北京市副市长、党组成员，北京市公安局局长、党委书记、督察长兼市委政法委副书记。

大白新闻注意到，这是今年以来，王小洪的第二次职位变动。1月份，其刚卸任北京市副市长一职。

多次铁腕整治黄赌毒腐问题

据了解，2013年，王小洪从福建调任河南省省长助理、省公安厅厅长3个月后，就一举端掉中原第一大会所——“皇家一号”，从此因新官上任的第一把大火备受关注。

在河南警界内部，王小洪还主抓“反腐”“纠风”，推行一系列内部整顿措施。2013年，河南省公安系统深入开展“正风肃纪”专项整治，排查整改各类问题1.26万个，辞退或开除民警56人，清理不合格协警1224人，调整存在突出问题的领导班子120人。当地媒体称，王小洪这一“正风肃纪”的铁腕行动，最大限度预防和减少了买官卖官等腐败问题的发生。

2015年，王小洪在出任北京市副市长、市公安局局长后，强力推动扫黄禁赌工作。上任一个多月，北京警方在全市开展以住宿业安全制度落实、取缔无照场所、严控涉黄、涉赌警情为重点的专项清理整治行动中，就发现存在问题场所261家，依法罚款处罚52家，责令整改204家，取缔黑开旅馆22家，行政拘留违法人员17人。一个多月内，“警方打掉卖淫嫖娼违法犯罪团伙68个，抓获涉黄违法犯罪人员600余人。”

王小洪点赞“朝阳群众”

大白新闻注意到，神秘的“朝阳群众”、“西城大妈”、“海淀网友”、“丰台劝导队”、“网警志愿者”等群众组织品牌都是在王小洪任期内“火”起来的。

2016年1月27日，王小洪在参加北京市人代会东城团分组审议时表示，暴恐风险是最现实的威胁和风险，光靠公安力量是不够的，要研究怎么做好群众工作。

“公安工作除了专业化、数据化，运用高科技手段之外，绝对不能丢掉群众路线。”王小洪说，公安工作要把立足点落在群众工作上，警力要“接地气”，派出所的定位就是组织发动群众，要改变封闭的观念，让警力下沉到社区。

同年3月20日，王小洪在“平安中国”网络访谈活动中表示，2015年，首都公安叫响“西城大妈”、“朝阳群众”、“海淀网友”、“丰台劝导队”、“网警志愿者”等群众组织品牌，形成了警民携手、共保平安的强大合力。[资料来源：澎湃新闻、公安部官网、环球人物、北青网等]

责任编辑：张岩