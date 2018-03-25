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经济日报社总编辑傅华任广东省委常委宣传部部长

经济日报社总编辑傅华任广东省委常委宣传部部长
2018年03月25日 19:24 澎湃新闻
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　　原标题：经济日报社总编辑傅华出任广东省委常委、宣传部部长

经济日报社总编辑傅华  北京航空航天大学 图经济日报社总编辑傅华  北京航空航天大学 图

　　最新消息：傅华同志任广东省委常委、宣传部部长。

　　傅华简历

　　男，汉族，1964年8月生，江苏如东人，1993年12月入党，1985年7月参加工作，中国人民大学中共党史专业毕业，在职研究生学历，法学博士，编辑。2016年11月当选为中华全国新闻工作者协会副主席，当选时为北京日报社党组书记、社长，现任经济日报社总编辑。（来源：中国记协网）

责任编辑：张岩

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