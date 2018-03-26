中国首台散裂中子源建成 研究微观结构添国之重器

原标题：我国首台散裂中子源建设完成，研究物质微观结构有了“国之重器”

我国首台散裂中子源建设完成！解放日报·上观新闻记者从中国科学院高能物理研究所官网获悉，3月25日，由中国科学技术大学，中国原子能科学研究院，国家自然科学基金委，中科院高能所、近代物理所、物理所、上海应用物理所，清华大学等单位的18位专家组成的验收专家组对中国散裂中子源工程进行了鉴定验收。建成后的中国散裂中子源成为中国首台、世界第四台脉冲型散裂中子源，填补了国内脉冲中子应用领域的空白，为我国材料科学技术、生命科学、资源环境、新能源等方面的基础研究和高新技术开发提供强有力的研究手段，对满足国家重大战略需求、解决前沿科学问题具有重要意义。

中国散裂中子源通过自主创新和集成创新，在加速器、靶站、谱仪方面取得了一系列重大技术成果。设备国产化率超过90%，显著提升了我国在磁铁、电源、探测器及电子学等领域相关产业技术水平和自主创新能力，使我国在强流质子加速器和中子散射领域实现了重大跨越，技术和综合性能进入国际同类装置先进行列。

中国散裂中子源由中国科学院高能物理研究所承建，共建单位为物理研究所，于2011年9月开工建设，工期6.5年，总投资约23亿元，主要建设内容包括一台直线加速器、一台快循环同步加速器、一个靶站，以及一期三台供中子散射实验用的中子谱仪，是各种高、精、尖设备组成的整体。

中国散裂中子源就像一台“超级显微镜”，是研究物质微观结构的“国之重器”，在材料科学和技术、生命科学、物理学、化学化工、资源环境、新能源等诸多领域具有广泛应用前景，将为我国产生高水平的科研成果提供有力支撑，并为解决国家可持续性发展和国家战略需求的许多瓶颈问题提供先进研究平台。该装置将成为广东省正在建设的国家科技产业创新中心的核心单元，为粤港澳大湾区科技发展和产业升级作出重大贡献。

2017年8月，中国散裂中子源首次打靶成功并获得中子束流。2017年11月达到打靶束流功率的验收指标；2018年春节期间科研人员加班加点，继续进行紧张的调试运行。期间加速器运行稳定，束流功率和连续运行时间均创调束以来的新高，首期三台中子谱仪，即通用粉末衍射仪、小角散射仪和多功能反射仪，都顺利完成样品实验。通用粉末衍射仪已经完成了两个高水平的用户实验。

中国散裂中子源建成后，将充分发挥一期三台谱仪在材料科学、生命科学、凝聚态物理和化学等领域的作用，为广大用户提供国际先进的研究平台。同时，为了充分发挥装置作用，满足中子散射研究和应用用户迫切需求，专家委员会建议：中国散裂中子源应尽快达到设计指标，实现稳定运行，在装置通过验收后尽快启动二期工程立项，开始后续谱仪建设，进一步提升束流功率。

责任编辑：张玉