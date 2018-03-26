北京明起开展清明殡葬执法 应急指挥部将设八宝山

原标题：北京明起集中开展清明殡葬执法

新京报快讯（记者吴为）记者3月26日上午从市民政执法大队获悉，从明日起到4月10日，全市将集中开展清明期间联合执法，殡仪馆、太平间、经营型公墓等殡葬场所都将成为执法检查重点。

市民政执法大队相关负责人介绍，市民政执法大队将与公安、工商、交管、城管、发改委等有关部门进行联动，对16区殡葬单位开展执法检查，对殡仪馆、太平间、经营型公墓、公益性公墓等殡葬单位开展巡查和专项突击检查。检查重点包括殡葬服务单位服务收费是否符合标准，是否公示和明码标价、是否存在非法运尸行为、殡仪馆的殡仪服务是否违规等等。

在3月31日和4月1、5、6、7、8日6天祭扫服务高峰日期间，市民政执法大队首次将执法应急指挥部设置在八宝山革命公墓，除了在八宝山地区进行殡葬执法宣传之外，每天有固定执法人员在周边地区进行巡查，如果出现突发事件可马上启动应急处置。市民如果发现殡葬违规违法问题或出现纠纷，可拨打96156民政执法热线进行举报。

责任编辑：张玉