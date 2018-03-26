北大英国校区启动 与本部“一塔湖图”格局对应

原标题：北大新校区启动！地址不一般。。。

导读：近日，北京大学英国校区启动！近年来，一些中国高校走出国门办学，成为中国高等教育的新名片。

北京大学英国校区启动

据@中国日报报道，北京大学120周年校庆海外庆典暨北京大学英国校区启动仪式在牛津举行。

中英两国政府代表，诺贝尔奖得主等国际学者、社会各界知名人士和北大的师生校友代表聚集一堂，共同见证了北大汇丰商学院英国校区启动仪式并为北大校庆纪念碑揭牌。中国驻英大使刘晓明、北京大学校长林建华、前伦敦市长白乐威爵士等出席并讲话。

启动仪式活动上，举行了英国校区“北京大学校徽”揭幕仪式，同时还举行了体现北京大学“兼容并包、思想自由”传统、悠久深厚学术底蕴的“鲁班锁”雕塑和由海闻教授题写“聚力奋进”字样的英国校区创始校董纪念碑的落成揭幕仪式。

首批学生将在英国校区和中国深圳校区学习

据中国新闻网报道，位于英国牛津大学城的北京大学英国校区，拥有三栋主要建筑、一座塔楼、一个碧波如镜的小湖和约6万多平米土地的庄园，与北京大学本校“一塔湖图”校园格局形成了完整的对应。

据介绍，英国校区首批学生的招录工作即将完成。学生主要来自英国和世界其他国家，将修读北京大学金融学、管理学、经济学硕士学位和工商管理硕士学位。两年的时间里，他们将先后在英国校区和中国深圳校区学习。

目前，深圳校区学生已经开始了在英国校区为期半年或一年的学习。

为什么会选择在牛津办校区？

据新华社此前报道，去年2月，北大汇丰商学院与英国开放大学正式签约，以880万英镑（约合人民币7400万元）买下其位于牛津的校舍，着手创办牛津校区。

北大汇丰商学院院长海闻接受新华社记者采访时说，建立牛津校区有“偶然性”也有“必然性”。近年来，很多国外大学都到中国来办分校，随着中国经济增长、影响力扩大，中国大学走出去本身也正当其时。与此同时，北大汇丰商学院一直坚持国际化教育道路，正好英国开放大学在牛津有校区出售，就决定买下来建立牛津校区。

谈及竞标过程，据观察者网，海闻介绍道：

最开始感兴趣的有100多家，第一轮竞标的有十几家，第二轮也就是最后一轮，有4家。

因为是高度保密的，所以我们当时也不清楚是哪3家。后来听说有两个是英国机构，一个其他国家的机构。两个英国机构中，有一个据说是牛津大学的一个学院，他们当时认为肯定是能拿下来，连设计都已经在找了，没想到最后我们中标了。

不是完全的价高者得，比如说差个几十万镑，不是重要的原因。

我们之所以能赢得这个标，按照出售这个校园的代理商的说法，就是我们的综合标书是做得最好的。因为他需要很多信息，比如你拿这个校园来干什么，你的目标是什么，怎么盖，你的培养计划是什么，你的教学计划、培养方案，甚至学校对这件事的态度和支持，包括我们的财务……等等一系列问题。我们事先做了很多工作，在英国还聘了顾问、律师帮我们评估这个项目。

所以我们最终中标，当然价格是一方面，我们的价格肯定比别人高；但也不是说你多一点钱人家就给你了。因为牛津这个地方对他们来说是教育的圣地，你要是一个乱七八糟的学校，他们肯定不会给你。

我觉得还是北大的牌子，包括汇丰商学院本身在英国的影响力，然后我们准备工作又做得非常充分，我们对未来发展的描述和准备工作让他们觉得对英国、对牛津很有意义。

网上有评论称北大此举是“借牛津的影响提高国际形象”，海闻认为：“北大没有必要，也不需要借牛津大学的牌子提高自己。”他表示，“这实际上对我们更多的是压力和挑战，在名校面前，你怎么跟它合作、向它学习，怎么跟它并驾齐驱、各显优势，对我们都将是激励和促进。”

走出国门办学！北大不是第一个

除了北大，近年来，一些中国高校走出国门办学，成为中国高等教育的新名片。

老挝苏州大学

据校官网介绍，老挝苏州大学（Soochow University in Laos）成立于2011年7月，由中国苏州大学投资创办，在老挝注册并由苏州大学控股的独立法人高校，校址位于老挝首都万象市，已于2012年开始招收本科生。

根据中国教育部批复精神及学校专业建设规划，老挝苏州大学参照中国高校标准和模式，举办全日制本科和研究生（硕士和博士）教育，其中本科教育学制4年，研究生教育学制3年，同时开展中文及其他各类高级技能培训，学校面向老挝及中南半岛区域招收各类学生。

根据老挝的国情和实际办学情况，老挝苏大和中国苏州大学紧密合作，采用“1+3”、“2+2”等联合培养的模式选拔、培养老挝苏州大学学生。完成学业并成绩合格的学生可同时获得老、中两国毕业文凭。

据苏州日报报道，2016年，老挝苏大迎来首批22名本科毕业生。

苏州大学校长兼老挝苏州大学校长熊思东为他们逐一颁发毕业证书。

老挝苏大王栋老师说，这些学生毕业后找工作不用发愁，“在老挝，只要会中文，工资就能比同等学历的人高出约50%。中国银行万象分行、老挝赛色塔综合开发区、万象中心以及多家中资企业都抢着向我们要毕业生。”

同济大学佛罗伦萨校区

据人民网报道，2014年3月，中国同济大学佛罗伦萨海外校区揭幕仪式举行。这是同济大学在国外开设的首个海外校区，同时也是中国大学在意大利落户的第一个海外校区。

据介绍，同济大学佛罗伦萨海外校区由同济大学、佛罗伦萨市政府、托斯卡纳大区政府及意大利环境部四方协议共建。先期将以暑期课程、短学期、短期培训为主，逐渐开设海外学期、海外学年等学制。

该校区将作为同济大学在佛罗伦萨的官方代表处，协调促进与意大利大学、机构及设计创意类企业的合作。

厦门大学马来西亚分校

据厦门大学新闻网消息，2016年2月22日，厦门大学马来西亚分校在雪州雪邦沙叻丁宜校区举行首批新生开学典礼。

厦门大学马来西亚分校教育层次包括本科、硕士、博士。分校的毕业生将获颁厦门大学学位，受马来西亚政府和中国政府的双重认证。毕业生将拥有在两国就业或升学的机会。

2015年12月3日，厦门大学马来西亚分校宣布12月开始招生，接受学生和家长的咨询和报名。两个多月后，分校迎来了首批新生，他们将根据自己选择的专业，修读新能源科学与工程、中医学、中文、新闻、会计、金融、国际商务等专业课程。到2022年，分校预计学生规模将达5，000人，最终学生规模达10，000人。生源将主要来自马来西亚、中国和其他国家（尤其是东盟各国），营造多元的校园文化。

责任编辑：张玉