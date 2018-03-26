外交部：联合国28:1通过中国提出有关人权决议

联合国人权理事会3月23日通过了中国提出的“在人权领域促进合作共赢”决议，这是联合国决议首次同时写入了推动建设新型国际关系和构建人类命运共同体的重大理念，而且表决时仅有美国一票反对。中国外交部发言人华春莹在今天（26日）的例行记者会上表示，只有通过对话和合作才能更好促进和保护各国的人权事业，中国提出的决议充分反映了国际社会的共同愿望，有助于提升发展中国家在国际人权领域的话语权和议程设置权。

华春莹表示，这个决议呼吁各方在人权领域促进合作共赢，加强对话合作，推动建设相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系，构建人类命运共同体。许多国家在当天会议发言中都表示，中国提出的决议充分反映了国际社会的共同愿望，有助于提升发展中国家在国际人权领域的话语权和议程设置权，将有利地推动全球人权事业的健康发展。

外交部发言人 华春莹：这次人权理事会对中方提出有关决议的投票表决，是应美国的要求进行的、那么投票的结果是什么？是28票赞成，1票反对。当时投票的显示屏上，显示满屏都是绿色的“YES”，唯独美国的那一票是红色的“NO”，因此美国的那一票显得格外刺眼和孤立。我不知道美方想就此做出什么解释？

华春莹强调，推动建设新型国际关系和构建人类命运共同体是中国特色大国外交未来努力的总目标。中方愿意同国际社会有关各方共同努力，积极落实上述联合国决议。中方愿意同包括美国在内的有关各方继续加强沟通和交流，为全球人权事业的发展注入正能量。

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