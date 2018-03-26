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黑龙江黑河职教中心校长宋晨升涉违纪接受审查

黑龙江黑河职教中心校长宋晨升涉违纪接受审查
2018年03月26日 18:51 黑龙江纪委监察厅网站
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　　原标题：黑河市职教中心学校校长宋晨升接受审查调查

　　黑河市职业技术教育中心学校党委书记、校长宋晨升涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。

　　宋晨升简历

　　宋晨升，男，汉族，1965年4月生，黑龙江海伦人，1990年8月参加工作，1996年12月加入中国共产党，哈尔滨师范大学政治教育专业毕业，教育学学士，高级中学教师。

　　1985.09—1990.07　哈尔滨师范大学政治教育专业学习

　　1990.07—1990.08　待分配

　　1990.08—1996.05　黑河市教委职教科科员

　　1996.05—1996.09　黑河市逸夫中学筹建办副主任

　　1996.09—2001.12　黑河市逸夫中学副校长

　　2001.12—2005.08　黑河市教育教学研究中心主任

　　2005.08—2006.03　黑河中学副处级干部

　　2006.03—2006.07　黑河中学副校长（主持工作）

　　2006.07—2015.07　黑河中学校长（正处级）

　　2015.07—2015.08　待安排

　　2015.08—2016.11　黑河市职业技术中等专业学校党委书记、校长

　　2016.11—　　　　 黑河市职业技术教育中心学校党委书记、校长 

　　（黑河市纪委监委）

责任编辑：桂强

黑河市职教校长
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