黑龙江黑河职教中心校长宋晨升涉违纪接受审查

原标题：黑河市职教中心学校校长宋晨升接受审查调查
黑河市职业技术教育中心学校党委书记、校长宋晨升涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。
宋晨升简历
宋晨升，男，汉族，1965年4月生，黑龙江海伦人，1990年8月参加工作，1996年12月加入中国共产党，哈尔滨师范大学政治教育专业毕业，教育学学士，高级中学教师。
1985.09—1990.07 哈尔滨师范大学政治教育专业学习
1990.07—1990.08 待分配
1990.08—1996.05 黑河市教委职教科科员
1996.05—1996.09 黑河市逸夫中学筹建办副主任
1996.09—2001.12 黑河市逸夫中学副校长
2001.12—2005.08 黑河市教育教学研究中心主任
2005.08—2006.03 黑河中学副处级干部
2006.03—2006.07 黑河中学副校长（主持工作）
2006.07—2015.07 黑河中学校长（正处级）
2015.07—2015.08 待安排
2015.08—2016.11 黑河市职业技术中等专业学校党委书记、校长
2016.11— 黑河市职业技术教育中心学校党委书记、校长
（黑河市纪委监委）
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