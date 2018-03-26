中央气象台：内蒙古辽宁吉林等地将有沙尘暴

原标题：中央气象台发布沙尘暴蓝色预警

中央气象台发布沙尘暴蓝色预警，预计今晚8点到明晚8点，受大风天气影响，内蒙古中部和东南部、辽宁北部、吉林西部、黑龙江西南部、新疆南疆盆地等地的部分地区有扬沙或浮尘天气，其中内蒙古中部和东南部、辽宁西北部、吉林西部等地局部有沙尘暴，提醒相关地区的人们出行注意防风防沙。（央视记者 任梅梅）

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