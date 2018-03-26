北京到杭州将首次开行“复兴号” 全程4小时18分

原标题：京杭首开复兴号 全程4小时18分

北京晨报讯（记者 曹晶瑞）春暖花开的季节，若不出门走一走，总感觉会辜负这春日好时光。昨日，北京晨报记者从中国铁路北京局集团有限公司（以下简称“北京铁路局”）了解到，4月10日，全国铁路将施行新的列车运行图，北京铁路局始发终到的列车中高铁和动车组列车占比将超过六成，时速更快、乘坐更舒服的“复兴号”将扩容，并首次开跑京杭两地，这也就意味着，旅客乘火车“春游”，车程将大大缩减。

据北京铁路局介绍，调图后，北京铁路局始发终到的列车将达到627.5对，其中，高铁和动车组列车占比超过六成，共计390对，创下北京铁路局始发终到列车历史新纪录。

同时，铁路部门介绍，此次新图调整后，从北京铁路局始发新增复兴号列车39对，共计达到108.5对。其中，北京到杭州将首次开行“复兴号”。届时，北京南与杭州东之间的G19/G20、G31/G32、G39/G40三对高铁列车使用“复兴号”列车，按最高时速350公里运行。也就是说，日后，旅客往返京杭两地的时间将大大缩短。以北京南到杭州东的G39次列车为例，全程仅需4小时18分，比目前既有开行车次最多减少近40分钟。

除了京杭两地，北京南至合肥南也将首开复兴号，全程仅为3小时35分。至此，从北京始发的“复兴号”辐射省会级以上城市达15个。

北京晨报记者了解到，新图实施后，京津城际新增复兴号列车31对，达到81.5对，成为全国开行“复兴号”列车最密集的高铁线路。

来源：北京晨报

责任编辑：霍宇昂