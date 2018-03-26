县委书记大会发五问:严管之下个别干部为何喊不醒

原标题：四川一县委书记在大会上发五问：严管之下个别干部为何喊不醒

3月24日，四川南江县2018年党员干部警示教育大会召开，市政府副市长、县委书记刘凯出席并对全县领导干部进行集中警示约谈。他强调，要喊醒思想上的麻痹、荡涤灵魂上的灰尘、清除作风上的顽疾，为全面打好打胜整县脱贫摘帽攻坚战役营造风清气正的政治生态。

县委、县人大、县政府、县政协领导，县人武部、县法院、县检察院负责同志出席会议。

本文图片均来自中共南江县纪委网站

刘凯首先就当前个别党员领导干部严重违纪违法的严峻形势对全县党员干部进行了集中警示约谈，提出“五问”：为什么在全面从严治党向纵深发展大背景下，违纪案件仍然频频发生？为什么在县委政府严教严管下，个别党员干部仍然长时间喊不醒？为什么在法纪制度的刚性约束下，越轨逾矩的问题仍然十分突出？为什么在持续深化的党性锤炼下，以上率下的标杆作用仍然发挥不好？为什么在责任压力的层层传导下，当甩手掌柜的现象依然禁而不绝？

刘凯要求，一是个性要服从党性。党员干部无论资历深浅、贡献大小、职务高低，都必须把增强党性观念、加强党性修养作为终生必修课。即要用党性管住个性，用党性塑造个性，用党性升华个性。二是言行要尊崇法纪。我们要镜鉴反思，举一反三，始终把纪律规矩挺在前面，全面形成依法依纪依规的新气象。要强化规矩意识、规则意识，要坚持有令必行、有禁必止，要构建法治良序、法纪良序。三是为政要坚守清廉。我们要时刻自省自警、如履薄冰，修身律己、规范行权，始终保持清廉高洁的为政操守。要严防“破窗效应”，把好初始关，要严防“染缸效应”，把好交友关，要严防“睡袍效应”，把好欲望关。四是管理要担当责任。各级党员领导干部，特别是“一把手”，要对党员干部的健康成长负责，要对本单位、本地区政治生态负责，切实加强班子队伍建设，不断激发干事创业活力。要“敢”字为先，笃定一个决心，要“严”字当头，坚定一份信心，要“常”字托底，保持一颗恒心。

刘凯强调，全面从严治党永远在路上，干部作风建设永远在路上。要通过今天的活动真警醒、真感悟、真触动，自觉严于律己，带头做好表率，以实际行动巩固发展南江山清水秀的政治生态！

会上，县委常委、县纪委书记、县监委主任卢志组织学习了《中华人民共和国监察法》。他要求全县党员干部要自我对照、学思践悟抓传达；自我警醒、履职尽责找差距；自我整改、严格管理战脱贫。坚持问题导向，强化整改提升，严格自我管理，凝聚发展力量，确保2018年全县按期实现脱贫“摘帽”。

会前，与会人员还参观了生命教育基地、南江县看守所，接受生命教育洗礼，聆听服刑人员现身说法，并观看了警示教育片《“扶贫帐”岂容错算》。

会议以视频会议形式开到乡镇，县设主会场，乡镇设分会场。全县乡镇党委书记、县级部门（单位）主要负责人及相关方面负责同志等共计3600余人分别在主会场和分会场接受警示教育。

来源：四川南江县纪委网站

责任编辑：张玉