两会刚落幕三位新任副总理出动 落实中央这些部署

原标题：三位新任副总理的最新活动

来源：微信公众号“长安街知事”

“今后3年要重点抓好决胜全面建成小康社会的防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战。”在党的十九大报告中，习近平总书记为今后的工作定了调。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）发现，全国两会刚刚落幕，三位新任副总理纷纷开展相关活动，贯彻落实中央的工作部署。

3月25日，中共中央政治局常委、国务院副总理韩正出席中国发展高层论坛2018年会开幕式，并发表主旨演讲。

中国发展高层论坛是两会后首个国家级大型国际论坛，旨在“与世界对话，谋共同发展”，是中国政府高层领导、全球商界领袖、国际组织和中外学者之间重要的对话平台。

自2000年创办以来，论坛为推动中外发展政策交流与国际合作做出了积极贡献。

在演讲中，韩正聚焦三大攻坚战。他指出，要坚决打好防范化解重大风险攻坚战，守住不发生系统性风险的底线；坚持在发展中保障和改善民生，促进社会公平正义和人的全面发展，坚决打赢脱贫攻坚战，打好污染防治攻坚战，让全体人民有更多获得感、幸福感、安全感。

韩正表示，新时代的中国，经济发展最鲜明的特征，就是已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。转向高质量发展的中国经济，保持中高速增长，发展势头依然强劲。

23日至25日，副总理胡春华在甘肃调研脱贫攻坚工作。长安街知事（微信ID：Capitalnews）发现，这是胡春华履新后的首次出京。

调研中，他先后来到甘南藏族自治州夏河县的达麦乡、桑科镇和定西市渭源县的上湾镇，调研了乡村小学、卫生院，实地察看了易地扶贫搬迁和人居环境整治工作进展，进村入户详细询问贫困群众生产生活情况，并与基层干部深入交流。调研期间，召开州、县、乡、村四级书记座谈会，听取对脱贫攻坚工作的意见建议。

众所周知，甘肃是全国脱贫攻坚的主战场之一，这里涉及六盘山、秦巴山和藏族地区三个集中连片特困地区，贫困面大、贫困程度深。

胡春华在调研中强调，今年是实施精准脱贫攻坚战三年行动的第一年，要确保开好局、起好步。他也提出了8点要求——

1。要严格落实已经分解的年度任务和工作清单，实施好具体扶贫工程项目，把各项基础工作做扎实。

2。要大力发展乡村产业，走出一条适合西北地区特点的乡村产业发展路子，破解劣势、发挥优势，提高乡村产业的质量和效益。

3。要全面加强乡村建设，突出抓好农村人居环境综合整治，深入细致做好易地扶贫搬迁，尽快补齐农村基础设施和公共服务短板，早日改变乡村面貌。

4。要加强扶贫同扶志、扶智相结合，广泛调动农民的积极性、主动性、创造性，能由农民干的要让他们自己干，通过脱贫攻坚逐步增强广大农民自己动手建设美好家园的信心和能力。

5。要加大财政扶贫投入，强化涉农资金统筹整合，加强扶贫资金监管，提高资金使用效益。

6。要加强脱贫攻坚干部配备和人才培养，下沉扶贫工作力量，充实基层一线帮扶队伍。

7。要狠抓扶贫领域作风建设，克服消极懈怠、畏难厌战情绪。

8。要关心爱护基层干部，尽可能为他们的工作生活排忧解难，加强培训和经验交流，提高帮扶工作能力，鼓励他们为打赢脱贫攻坚战努力工作。

而另一位新任副总理刘鹤，也在为防范化解重大风险而忙碌。近期，美国单方面挑起“对华贸易战”，许多国际人士表示，美国单方面行动有悖国际贸易规则，对美国、中国乃至全球都极为不利。

3月24日上午，刘鹤应约与美国财政部长姆努钦通话。姆努钦向中方通报了美方公布301调查报告最新情况。

刘鹤表示，美方近日公布301调查报告，违背国际贸易规则，不利于中方利益，不利于美方利益，不利于全球利益。中方已经做好准备，有实力捍卫国家利益，希望双方保持理性，共同努力，维护中美经贸关系总体稳定的大局。双方同意继续就此保持沟通。

责任编辑：张玉