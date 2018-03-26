胡春华任副总理后连续3天的首次公开活动 去了哪?

原标题：任副总理后，胡春华连续3天的首次公开活动

中共中央政治局委员、国务院副总理胡春华23日至25日在甘肃调研脱贫攻坚工作。

胡春华强调，要全面学习贯彻党的十九大精神，深入贯彻习近平总书记关于脱贫攻坚的一系列重要指示，落实《政府工作报告》的要求，切实增强脱贫攻坚的责任感紧迫感，进一步加大工作力度，不折不扣落实好党中央决策部署，坚决打好打赢精准脱贫攻坚战。

甘肃省涉及六盘山、秦巴山和藏族地区三个集中连片特困地区，贫困面大、贫困程度深。

胡春华先后来到甘南藏族自治州夏河县的达麦乡、桑科镇和定西市渭源县的上湾镇，调研了乡村小学、卫生院，实地察看了易地扶贫搬迁和人居环境整治工作进展，进村入户详细询问贫困群众生产生活情况，并与基层干部深入交流。调研期间，召开州、县、乡、村四级书记座谈会，听取对脱贫攻坚工作的意见建议。

胡春华强调，今年是实施精准脱贫攻坚战三年行动的第一年，要确保开好局、起好步：

要严格落实已经分解的年度任务和工作清单，实施好具体扶贫工程项目，把各项基础工作做扎实；

要大力发展乡村产业，走出一条适合西北地区特点的乡村产业发展路子，破解劣势、发挥优势，提高乡村产业的质量和效益；

要全面加强乡村建设，突出抓好农村人居环境综合整治，深入细致做好易地扶贫搬迁，尽快补齐农村基础设施和公共服务短板，早日改变乡村面貌；

要加强扶贫同扶志、扶智相结合，广泛调动农民的积极性、主动性、创造性，能由农民干的要让他们自己干，通过脱贫攻坚逐步增强广大农民自己动手建设美好家园的信心和能力；

要加大财政扶贫投入，强化涉农资金统筹整合，加强扶贫资金监管，提高资金使用效益；

要加强脱贫攻坚干部配备和人才培养，下沉扶贫工作力量，充实基层一线帮扶队伍；

要狠抓扶贫领域作风建设，克服消极懈怠、畏难厌战情绪；

要关心爱护基层干部，尽可能为他们的工作生活排忧解难，加强培训和经验交流，提高帮扶工作能力，鼓励他们为打赢脱贫攻坚战努力工作。

来源：新华社 央视

责任编辑：张玉