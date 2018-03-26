新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

国务院批准新建17处国家级自然保护区

国务院批准新建17处国家级自然保护区
2018年03月26日 15:04 环境保护部网站
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　环境保护部函

　　环生态函[2018]44号

　　关于公布黑龙江盘中等17处国家级自然保护区面积、范围及功能区划的函

　　黑龙江省、浙江省、江西省、湖北省、广西壮族自治区、四川省、西藏自治区、陕西省、甘肃省、新疆维吾尔自治区人民政府，林业局：

　　国务院已批准新建黑龙江盘中、黑龙江平顶山、黑龙江乌马河紫貂、黑龙江岭峰、黑龙江七星砬子东北虎、浙江安吉小鲵、江西南风面、湖北长阳崩尖子、湖北五道峡、广西银竹老山资源冷杉、四川白河、西藏玛旁雍错湿地、西藏麦地卡湿地、陕西摩天岭、甘肃多儿、新疆阿勒泰科克苏湿地、新疆温泉新疆北鲵等17处国家级自然保护区。现将17处自然保护区的面积、范围及功能区划予以公布（见附件1、2）。面积、范围及功能区划以数字和附图为准，文字描述作为参考。

　　有关地区和部门要认真贯彻《国务院办公厅关于公布辽宁楼子山等18处新建国家级自然保护区名单的通知》（国办发〔2016〕33号）、《国务院办公厅关于公布黑龙江盘中等17处新建国家级自然保护区名单的通知》（国办发〔2017〕64号）的要求，依据公布的面积、范围和功能区划，抓紧组织开展自然保护区的勘界和立标工作，落实自然保护区的土地权属，标明区界，并向社会公告。

　　环境保护部

　　2018年3月19日

责任编辑：桂强

我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区