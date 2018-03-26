国务院批准新建17处国家级自然保护区

环境保护部函

环生态函[2018]44号

关于公布黑龙江盘中等17处国家级自然保护区面积、范围及功能区划的函

黑龙江省、浙江省、江西省、湖北省、广西壮族自治区、四川省、西藏自治区、陕西省、甘肃省、新疆维吾尔自治区人民政府，林业局：

国务院已批准新建黑龙江盘中、黑龙江平顶山、黑龙江乌马河紫貂、黑龙江岭峰、黑龙江七星砬子东北虎、浙江安吉小鲵、江西南风面、湖北长阳崩尖子、湖北五道峡、广西银竹老山资源冷杉、四川白河、西藏玛旁雍错湿地、西藏麦地卡湿地、陕西摩天岭、甘肃多儿、新疆阿勒泰科克苏湿地、新疆温泉新疆北鲵等17处国家级自然保护区。现将17处自然保护区的面积、范围及功能区划予以公布（见附件1、2）。面积、范围及功能区划以数字和附图为准，文字描述作为参考。

有关地区和部门要认真贯彻《国务院办公厅关于公布辽宁楼子山等18处新建国家级自然保护区名单的通知》（国办发〔2016〕33号）、《国务院办公厅关于公布黑龙江盘中等17处新建国家级自然保护区名单的通知》（国办发〔2017〕64号）的要求，依据公布的面积、范围和功能区划，抓紧组织开展自然保护区的勘界和立标工作，落实自然保护区的土地权属，标明区界，并向社会公告。

环境保护部

2018年3月19日

责任编辑：桂强