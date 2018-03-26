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中国移动完成雄安新区首次5G自动远程驾驶测试

中国移动完成雄安新区首次5G自动远程驾驶测试
2018年03月26日 15:35 澎湃新闻
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　　原标题：中国移动完成雄安新区首次5G自动远程驾驶启动及行驶测试

　　3月26日，据国务院国资委消息，近日，中国移动完成雄安新区首次5G自动远程驾驶启动及行驶测试，实现了通过5G网络远程控制20公里以外的车辆完成启动加速、减速、转向等操作，网络时延保持在6毫秒以内。自雄安新区成立以来，中国移动已相继在雄安新区完成了5G试点、千兆光宽带及NB-IoT物联网业务上线。

　　来源：证券时报

责任编辑：张义凌

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