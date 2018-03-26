强军网上线开通仪式举行 张又侠出席并讲话

原标题：强军网上线开通仪式在京举行 张又侠出席并讲话

新华社北京3月26日电（记者梅世雄）经中央军委批准，依托全军政工网整合军内网站资源，创建强军网。中共中央政治局委员、中央军委副主席张又侠26日出席强军网上线开通仪式时强调，要认真贯彻落实习主席重要指示精神，努力把强军网建设成为姓党为军的红色平台、助力强军的信息平台、引领创新的实践平台、面向官兵的服务平台。

中央军委委员、军委政治工作部主任苗华主持仪式。

张又侠指出，作为军委和全军各级党委机关的门户网站，强军网的特质在强军，优势在强军，目标指向和根本落点也在强军。要旗帜鲜明地讲政治，把学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，突出学好习近平强军思想，引导官兵强化“四个意识”、坚定“四个自信”。要坚持强军为本，聚焦主责主业，立起备战打仗的鲜明导向。要强化网络思维，推动工作运行模式、指导方式和组织形式创新转变。要提供优质资源，打造官兵自己的网、服务官兵的网。全军各级党委要把“主建”责任担起来，在坚持齐抓共管、提升办网质量、创新建设模式、规范运行管理上下功夫，共同办好强军网。

强军网主要面向部队发布权威信息、开展宣传教育、提供在线服务、进行工作指导。该网上线开通标志着军事网站建设取得新突破、网络运用和信息服务水平迈上新台阶。

责任编辑：桂强