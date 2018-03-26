军委：全军认真学习十三届全国人大一次会议精神

新华社北京3月26日电经中央军委批准，中央军委办公厅近日发出通知，要求全军认真传达学习十三届全国人大一次会议精神，特别是习主席在解放军和武警部队代表团全体会议、大会闭幕会等发表的重要讲话，统一思想、统一行动、统一步调，强化“四个意识”、坚定“三个维护”，紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，奋力开创新时代强国强军事业新局面。

通知指出，要重点传达学习习主席重要讲话，传达学习政府工作报告和宪法修正案。着重引导官兵充分认清习主席是全党拥护、人民爱戴、当之无愧的党的核心、军队统帅、人民领袖，深刻感悟习近平同志全票当选国家主席、中央军委主席充分体现了党的意志、人民意志、国家意志的高度统一，坚定自觉忠诚核心、拥戴核心、维护核心；充分认清过去5年党和国家事业取得的历史性成就、发生的历史性变革，准确把握推进新时代中国特色社会主义事业的新部署新要求，深刻认识中国人民是具有伟大创造精神、伟大奋斗精神、伟大团结精神、伟大梦想精神的人民，进一步坚定“四个自信”；充分认清把党的十九大确定的重大理论观点和重大方针政策特别是习近平新时代中国特色社会主义思想载入宪法的重大意义，深刻领会宪法修正案的核心要义和精神实质，自觉学习宪法、尊崇宪法；充分认清深化党和国家机构改革的重要性紧迫性、总的考虑和具体内容，坚决拥护改革决策部署；充分认清国防和军队建设的重要地位作用，全面推进国防和军队现代化，努力实现党在新时代的强军目标，把人民军队全面建成世界一流军队。

通知强调，要把学习贯彻习主席在解放军和武警部队代表团全体会议上的重要讲话突出出来。深刻认识军民融合发展的战略定位和总体要求，扎扎实实推进军民融合深度发展；深刻认识加强国防科技创新的重要性，加快建设军民融合创新体系；深刻认识深化国防和军队改革取得的巨大成就，坚定不移把改革进行到底；深刻认识推进依法治军的部署要求，加快构建中国特色军事法治体系，推动治军方式根本性转变。

通知要求，各级要把传达学习会议精神作为重要政治任务抓紧抓好，迅速把会议精神传达到全体人员。团以上党委理论学习中心组学习、部队思想政治教育、院校政治理论课教学，要把会议精神作为重要内容，扎实搞好学习讨论。要把传达学习会议精神与深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、全面学习贯彻习近平强军思想结合起来，与开展“传承红色基因、担当强军重任”主题教育、推进“两学一做”学习教育常态化制度化等结合起来，深化理解认识，真正落到实处。

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