渔民突发重病 南沙渚碧礁部队联系运输机送医(图)

本文图均为 南海舰队微信公众号 图

原标题：渔民突发重病，南沙渚碧礁守备部队运输机移送后方救治

3月22日上午，渚碧礁守备部队接到上级紧急通知，正在南沙作业的“琼临海19005”号渔船上有一名危重病号，将就近送至渚碧礁接受治疗。伤情就是命令，官兵立刻展开援救，尽一切力量抢救同胞。

求 救

渔民突发上消化道大出血

13时20分，该渔船紧急靠泊渚碧礁码头，船员胡均友焦急万分，“解放军同志，赶紧救他啊！”原来，该船渔民李凤来在船上作业时突发头晕、乏力并伴随呕血，情况十分危急。

渚碧医院迅速行动，早已就位的军医们立刻将重病渔民抬上救护车，此时的李凤来已经处在半昏迷状态。在迅速进行持续心电、血氧监护，补液、抑酸、止血等治疗后，经初步诊断，该病人急性上消化道大出血，急需输血。

献 血

守备部队为同胞伸出援手

同胞生命岌岌可危，每分每秒都是在与死神赛跑，渚碧礁守备部队官兵听到这个消息后，纷纷赶来医院主动献血。在医护人员的引导下，官兵们有序地化验、抽血……很快，为李凤来献血2800毫升。随着鲜红的血液流进身体，病人状态逐渐稳定，病情暂时得到控制，官兵们悬着的心也放了下来。

由于渚碧医院目前条件有限，无法进行胃肠镜治疗，并且存在病人消化道穿孔继续大出血的风险，医生建议安排后送就诊。

后 送

军用运输机转运患病渔民

渚碧礁守备部队领导了解情况后，立即向上级请示，联系飞机将渔民李凤来送往后方医院救治，飞机紧急转运后送任务马上得到了批复。

23日上午9时，军机降落在渚碧机场，李凤来被医生护送上飞机，守礁官兵目送着飞机的远去，心中在默默期盼李凤来的身体早日康复。

据统计，从春节至今，渚碧礁医院接诊受伤渔民达23人，目前还有1名渔民正在住院治疗。到南沙作业的渔民们纷纷赞叹：“南沙部队不仅是南海的守卫者，更是渔民的保护神！”

来源：微信公众号“南海舰队”

责任编辑：张义凌