原标题：中国未履行降关税承诺才致美国出手？商务部回应

29日，中国商务部举行例行发布会。新闻发言人高峰表示美国威胁对华征收高关税是冷战思维，零和意识在作祟，不要拿中国当借口。

他强调，中国对外开放市场的决心和信心没有改变，而且更加坚定，不会因为外部压力而改变自身的航向。希望美方不要一意孤行，重新回到中美两国合作共赢的正确轨道上来。

（商务部发言人高峰，VCG）

以下为发布会内容：

一、关于《2017年-2018年中国百货零售业发展报告》的有关情况。

近日，商务部发布《2017年-2018年中国零售业发展报告》。

《报告》显示，从接受调查的85家百货零售企业经营情况看，2017年百货零售企业发展情况明显好转，零售额、主营业务利润分别比去年增长9.10%和2.32%，增幅比去年均有较大增长。

《报告》指出，2017年百货零售行业创新转型步伐加快，成效初显，主要有以下特点：

一是传统业态分化发展。配套超市业态的社区百货加快拓展。年轻时尚型和高端奢侈品百货项目受购物中心影响较大，新开店数量同比持续减少，大型传统百货企业普遍向购物中心和奥特莱斯转型，传统百货店投入大幅缩减。

二是零售新业态频现。新概念、新模式催生了千店千面的零售新气象，各种“零售+”新业态层出不穷。与传统业态相比，新业态更加重视顾客体验。

三是技术驱动智慧零售。移动支付、物联网、人脸识别等信息技术，从采购、生产、供应、销售等各环节推动传统百货零售业转型升级。顾客、商品、服务、营销等的数字化发展，全方位推动传统百货零售业运行效率提升。

四是零售资本深度整合。一方面，大型互联网企业大规模向线下渗透，线上线下的融合从资本性融合迈向业务性融合。另一方面，实体零售价值凸显，优质的线下零售品牌得到资本市场的充分认可。与此同时，线下企业也在加速整合，打造全国性零售平台。

《报告》认为，2017年，百货零售企业大力发展全渠道业务多元化，逐步转变为综合服务的新型零售企业，许多领先的百货企业都以打通线上线下为基础、以重构传统商业要素为核 心、以创新商业发展及全业态融合为目标，大胆创新、积极转型，抗风险能力和综合竞争力大幅提升。未来，百货零售行业应回归零售本质，聚焦消费需求，积极创新求变，大力发展品质零售、智慧零售、跨界零售、绿色零售，成为满足人民日益增长美好生活需要的先导性行业。

二、2018年1—2月我国服务贸易有关情况

今年前两个月，我国服务进出口总额8111.4亿元人民币，同比增长9.3%。其中，服务出口2659.6亿元，增长4.6%；服务进口5451.8亿元，增长11.8%。主要呈现以下特点：

一是服务进出口保持平稳较快增长。今年1-2月，服务进出口总额同比增长9.3%；以美元计，同比增长17.7%，是去年6月份以来的最高增速。服务贸易增长速度保持相对高位，表明我国服务进出口形势总体仍然保持稳定向上的发展态势。

二是新兴服务进出口增速快于整体。前两个月，新兴服务进出口2561.4亿元，增长10.4%，高于整体增速1.1个百分点。其中，新兴服务出口1396.3亿元，增长5.6%，高于总体服务出口1个百分点；进口1165.1亿元，增长16.6%，高于总体服务进口4.8个百分点。从具体领域看，保险、金融、个人文化娱乐服务进出口表现突出，增速分别为28.3%、29.2%和22.4%。

三是传统服务进出口延续快速增长态势。今年1-2月，运输服务进出口1428.8亿元，增长14.1%；建筑服务进出口391.5亿元，增长17.4%；旅行服务进出口3489.6亿元，增长7%。

四是多因素叠加导致服务进口强势反弹。受服务需求释放、春节假期等因素影响，1-2月，我国服务进口大幅增长，其中，2月当月进口2728.7亿元，增长16.9%，增幅比1月份提升10.3个百分点。

五是服务出口增速有所放缓，但知识密集型服务出口保持较快增长。受春节假期等因素影响，前两个月服务出口同比增长4.6%。但知识密集型服务出口保持较快增长，其中技术相关服务增长10.6%，专业管理咨询服务增长9.2%，研发成果转让费及委托研发增长26.8%，视听及相关产品许可费增长30.1%。

以下是记者提问环节内容：

（记者会现场，中国网）

央视新闻：近日有消息称，美国贸易代表莱特希泽说美国对华加征关税产品的清单公示将从30天延长至60天。那么这就意味着在今年的6月份前，不会对中国的相关产品征收关税。对此商务部怎么看？

高峰：我们注意到，美方的有关言论。中方的立场没有变化。希望美方认清形势，顺应经济全球化和贸易投资自由化的历史趋势。我们敦促美方，摒弃单边主义和贸易保护主义的做法，切实采取措施，通过对话协商的方式解决分歧。真正维护中美经贸合作的良好局面。

经济日报：有观点认为，中国市场开放程度不及预期。未切实履行加入世贸组织降低关税的承诺，才导致美国对华发动贸易战。商务部对此有何回应？

高峰：这种说法完全不符合事实。中国加入世贸组织以来，认真全面履行了各项加入承诺，市场不断开放。在履行世贸组织降低关税承诺方面，中国关税总水平已由加入时的15.3%，将至9.8%，实现了对世贸组织所有成员的承诺。达到并超过了，世贸组织对发展中成员的要求。

如果考虑到贸易结构的因素，中国实际的贸易加权平均税率只有4.4%，已经非常接近发达成员。美国贸易加权的实际进口关税税率是2.4%，欧盟是3%，澳大利亚是4%。除了履行加入承诺以外。中方还根据信息技术协定括约谈判的成果，进一步降低了201项信息技术产品的进口关税。为进一步开放市场，近年来中方还主动降低了部分商品的进口关税。

李克强总理在此次两会上也强调，中国将进一步扩大开放，以更开放的姿态，继续进一步降低进口商品的总体税率水平。我想强调的是，美国在对华经贸问题上采取的一系列举措是典型的贸易保护主义。是冷战思维，零和意识在作祟，不要拿中国当借口。中国对外开放市场的决心和信心没有改变，而且更加坚定，不会因为外部压力而改变自身的航向。希望美方不要一意孤行，重新回到中美两国合作共赢的正确轨道上来。

责任编辑：张玉