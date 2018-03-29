原标题：越南再就南海问题表态 这次是跟印尼

越南政府总理阮春福会见印度尼西亚海洋统筹部长卢胡特。（图片来源：越通社）

中国南海新闻网3月29日电 据越通社28日报道，3月28日下午在政府总部，越南政府总理阮春福会见正在访问越南的印度尼西亚海洋统筹部长卢胡特·宾沙尔·潘杰坦。会见时，阮春福表示，越南和印尼都是东盟成员国，在双边关系乃至地区与国际事务中均保持密切合作。

期间，阮春福重申了越南在维护南海地区和平与安全的观点，即遵守国际法并通过和平措施解决争端。

就在同一天，越通社报道称，应法国总统马克龙邀请，越共中央委员会总书记阮富仲于3月25日至27日对法国进行正式访问。此访期间双方发表了联合 声明。强调了全面尊重包括1982年《联合国海洋法公约》在内的国际法，和平解决各项争端，不使用武力或以武力相威胁等的重要性，并强调维护各海域和大洋的安全、航行和飞越自由。双方一致同意支持东盟与中国全面和有效落实《南海各方行为宣言》，尽早达成实质性和符合国际法的“南海行为准则”。

而这是1个月内第6次越南就南海问题与其他国家发表联合 声明。在此之前，3月份越南先后与印度、孟加拉国、新西兰、澳大利亚、韩国5个国家就南海问题发表联合 声明。声明都强调维护南海地区的和平、安全和稳定，以和平方式解决争端。（中国南海新闻网栾雨石）

来源：中国南海新闻网

责任编辑：张玉