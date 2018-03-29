北京城市副中心控制性详规出炉 副中心将这样建

原标题：揭秘 | 城市副中心控制性详规出炉，副中心将这样建

北京城市副中心是北京新两翼的一翼

草案提到，要重点处理好副中心与中心城区的关系，与副中心外围地区的关系，与城市东部地区和通州周边地区的关系，着力打造成为国际一流的和谐宜居之都示范区、新型城镇化示范区、京津冀区域协同发展示范区。

构建一带一轴多组团的城市空间结构

草案提到，突出水城共融、蓝绿交织、文化传承的城市特色，强化规划管控体系，打造无愧于时代的千年之城。

2016年，北京市组织开展了副中心总体城市设计和重点地区详细城市设计方案征集工作，在12家中外联合设计机构的方案基础上，采纳各方亮点与智慧，汇总形成城市设计综合成果。《副中心详细规划》充分吸收、融合了城市设计综合成果的主要内容，落实“构建蓝绿交织、清新明亮、水城共融、多组团集约紧凑发展的生态城市布局”的要求，遵循中华营城理念、北京建城传统、通州地域文脉，形成“一带一轴多组团”的空间结构，突出水城共融、蓝绿交织、文化传承的城市特色，坚持以人民为中心，实现绿色交通、生态市政、民生共享、风貌景观等专项系统的多规合一，形成一张规划蓝图。同时研究建立一套切实有效的规划管控体系，强化由管控图则、设计导则、技术准则和三维智慧信息平台组成的“三则一平台”，为后续规划审批管理提供支撑。

促进行政功能与其他城市功能有机结合

草案提到，紧紧围绕承接中心城区功能和人口疏解，促进行政功能与其他城市功能有机结合，以行政办公、商务服务、文化旅游为主导，形成配套完善的城市综合功能。

一是发挥行政办公区的示范带动作用，有序推动中心城区市级党政机关和市属行政事业单位搬迁，带动中心城区其他相关功能和人口疏解。

二是依托运河商务区和副中心综合交通枢纽等地区，加强商务服务功能的细化落实，制定详细的准入门槛、激励政策与退出机制，重点承接部分中心城区商务服务功能。

三是充分发挥通州深厚的历史文化底蕴优势，以文化旅游区和宋庄文化创意产业集聚区为重点，促进文化与传统、文化与科技、文化与时代的融合。

四是形成围绕三大主导功能形成高品质的城市综合功能，依托城市绿心、家园中心营造宜居的居住环境，建设优质的公共服务设施，为居民提供更多优质公共服务。

用国际一流的水准规划建设管理副中心

草案提到，坚持高起点、高标准、高水平，落实世界眼光、国际标准、中国特色、高点定位的要求，用最先进的理念和国际一流的水准规划建设管理北京城市副中心

从城市综合交通、职住平衡、公共空间等人民群众日常生活最关注的方面，提出针对性的规划策略，保障高水平规划建设北京城市副中心。

一是建设以人为本、安全、高效的综合交通系统。以轨道交通和公共交通为主导，优先保障步行和自行车出行，构建“小街区、密路网”的路网体系。

二是建设职住平衡的宜居城区。优化城乡职住用地结构，建立混合有序的用地布局，加强住房保障，打造公平、优质、智慧的民生服务体系，推动副中心职住平衡发展。

三是塑造高品质、人性化的公共空间。构建层级明确、连续贯通的公共空间体系，深挖空间资源增加公共空间总量，构建功能复合的公共空间，提升公共空间的品质和艺术性。

四是提升规划建设管理水平。处理好政府与市场、刚性与弹性的关系，管控好刚性约束条件，避免出现重大结构性问题，通过划定战略留白地区，为城市发展预留弹性空间。

五是创新城市建设管理体制，提升城市智慧化管理水平，坚持技术创新为人民群众服务，让信息多跑路、群众少跑腿。

背景

2016年5月27日，习近平总书记主持召开中央政治局会议，听取了北京城市副中心规划建设工作汇报并作出重要指示，要求遵循城市发展规律，牢固树立并贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，坚持世界眼光、国际标准、中国特色、高点定位，以创造历史、追求艺术的精神进行北京城市副中心的规划设计建设。

2017年2月24日，习近平总书记再次到京视察，重点到北京城市副中心行政办公区建设现场考察，指出北京城市副中心建设要有21世纪的眼光，加强主要功能区块、主要景观、主要建筑物的设计，体现城市精神、展现城市特色、提升城市魅力。

为深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，示范落实党中央、国务院批复的《北京城市总体规划（2016年—2035年）》，率先践行党的十九大精神，北京市组织编制了《北京城市副中心控制性详细规划（街区层面）》（以下简称《副中心详细规划》）。

2017年9月13日，中共中央、国务院正式批复《北京城市总体规划》。明确了“一核一主一副”的城市空间布局，“一副”是北京城市副中心，并从疏解非首都功能、推动京津冀协同发展出发，进一步强调了北京城市副中心与河北雄安新区作为北京新两翼的重要作用。

2018年2月22日，习近平总书记主持召开中央政治局常委会，听取了河北雄安新区规划编制情况汇报并发表重要讲话。按照习近平总书记的指示精神，《副中心详细规划》参照中央对河北雄安新区规划编制要求进行了修改完善。

责任编辑：张玉