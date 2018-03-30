四川彭州严查造谣污蔑和两面人:有人眼红他人成绩

原标题：彭州纪委出台红头文件 严肃查处造谣污蔑和“两面人”

华西都市报-封面新闻讯 记者 曹笑 陈静

党员干部积极干事创业，但是遇到嫉妒眼红他人成绩，造谣传谣“下套子”“使绊子”的情况，不仅打击党员干部的干事热情，还影响了当地的风气……在生活中，现在如果乱造谣、传谣，甚至以讹传讹，可要小心咯。

3月30日，华西都市报-封面新闻记者获悉，彭州市纪委、监委于3月26日印发《关于严肃查处诬告陷害造谣传谣和“两面人两面派”等问题 保护党员干部干事创业热情的通知》，诬告陷害、造谣传谣和“两面人两面派”等问题，将被严肃查处。

3月30日，记者对话彭州市纪委、监委，他们对此《通知》进行了详细解释。

华西都市报-封面新闻：为什么这么做？

彭州市纪委、监委：近年来，在市委的坚强领导下，彭州市反腐败力度不断加强，良好政治生态持续向好发展。

但是，一些挫伤党员干部干事积极性、损害党员干部自身形象、影响党员干部队伍作风的问题仍不容忽视： 为一己私利诬告陷害敢于坚持原则的党员干部；嫉妒眼红他人成绩，造谣传谣“下套子”“使绊子”；表里不一，工作停留在口头而不是行动上。

这些问题，打击了广大勤勉做事、勇挑重担的党员干部干事创业热情，影响了全市党员干部队伍的凝聚力、战斗力和整体作风，损害了全市风清气正干事氛围和良好政治生态。

通过严肃查处诬告陷害、造谣传谣和“两面人、两面派”等问题，营造干事创业氛围，为敢作为者鼓劲、为敢担当者担当。

华西都市报-封面新闻：如何判定？

彭州市纪委、监委：诬告陷害是指，为达到个人目的，故意捏造他人违纪违法事实，向党和国家有关机关、组织或者领导干部作虚假告发，意图使他人受到党纪政务追究的行为。

造谣传谣是指，在未掌握真实情况下，仅凭道听途说或主观臆测，便通过互联网、发放传单或其它形式夸大其词散布言论，造成他人名誉受损的行为。

“两面人、两面派”是指，对党不忠诚不老实、阳奉阴违，表里不一、欺上瞒下， 台上一套、台下一套，说一套、做一套，当面一套、背后一套等行为。

华西都市报-封面新闻：针对不同对象查处方式有何不同？

彭州市纪委、监委：综合运用纪律和法律手段，迅速开展核查，快查快办。对存在诬告陷害、造谣传谣和“两面人、两面派”的严肃处理。

根据事实情节： 对党员和监察对象给予批评教育直至追究纪律责任，涉嫌违法犯罪的移送公安机关；

对非党员、非监察对象，由市纪委监委积极协调公安机关依法查处。

华西都市报-封面新闻：是否意味着群众正常举报变得困难？

彭州市纪委、监委：需要注意的是，这个文件并不是闭塞言路，让群众不敢轻易举报，反而通过加强线索处置、审查处理、澄清保护、通报曝光和良好的沟通协作机制，进一步发挥民主监督、群众监督作用。

鼓励群众实名举报，优先处置实名举报的问题线索。对举报人信息及反映内容严格保密，并认真甄别举报材料和有关证据，确保实事求是、有据可依。

畅通信访举报渠道，对检举控告不实的，我们将严格区分是错告还是诬告陷害、是故意还是非故意，对于错告的、非故意的，应做好解释工作，并引导其正确反映问题。

责任编辑：张义凌