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原标题：国家宗教局向全国道教界祝贺道祖老子诞辰

全国道教界的朋友们：

值此道祖老子诞辰来临之际，谨向你们致以诚挚的问候和热烈祝贺！

2017年，全国道教界人士和广大信教群众深入贯彻践行党的十九大精神，学习新修订宗教事务条例，成功举办中国道教协会成立六十周年纪念会、第四届国际道教论坛等重大活动，顺利开展全真派方丈升座传戒、正一派授箓等重大教务活动，推动道教各项事业健康发展，展示了新时代我国道教良好形象。

道教具有悠久的历史，植根于中华文明沃土，是中华优秀传统文化重要组成部分，对我国的民族文化、哲学思想、政治经济、医药科技、民风习俗等都产生了深刻影响，发挥了重要作用。党的十九大报告指出，经过长期努力，中国特色社会主义进入了新时代，这是我国发展新的历史方位。道教作为我国固有的传统宗教，要积极构建适应新时代的道教现代教义思想体系，着力加强道教人才建设，抵制商业化倾向，在新时代描绘新蓝图、展现新气象，谋求新发展、做出新贡献。

2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，希望全国道教界的朋友们更加紧密的团结在以习近平同志为核心的党中央周围，弘扬爱国爱教优良传统，坚持中国化方向，促进宗教关系健康和谐，在促进经济社会发展中发挥积极作用，为实现中华民族伟大复兴的中国梦而共同奋斗！

祝你们节日快乐，吉祥如意、福寿康宁！

国家宗教事务局

2018年3月30日

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责任编辑：张义凌