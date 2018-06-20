王克成被提起公诉 曾任吉林省地方税务局局长

原标题：（法治）曾任吉林省地方税务局局长的王克成涉嫌巨额受贿被提起公诉
新华社长春6月20日电（记者周立权）吉林检察机关20日发布，吉林省第十二届人民代表大会常务委员会原委员、内务司法委员会原主任委员王克成涉嫌受贿罪一案，经吉林省人民检察院指定管辖，由延边朝鲜族自治州人民检察院审查起诉。延边州人民检察院现已向延边州中级人民法院提起公诉。
延边州人民检察院起诉书指控：被告人王克成在担任四平市人民政府副市长、市长，四平市委书记，吉林省地方税务局局长期间，利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额特别巨大，依法应当以受贿罪追究其刑事责任。（完）
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